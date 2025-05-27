26 мая 2025 года Посольство Израиля в Ашхабаде во главе с послом Исмаилом Халди приняло участие в акции по посадке деревьев в партнерстве с городским хакимликом Ашхабада и командой садоводов. Посольство передало часть саженцев городу Ашхабаду на благо и благополучие его жителей.

Ниже приводим речь Посла Халди на данном мероприятии:

Доброе утро,

Мы рады быть здесь сегодня утром и внести свой скромный вклад в посадку деревьев. Мы рассматриваем это как приверженность Израиля делу охраны окружающей среды и борьбы с последствиями изменения климата.

Сейчас это особенно важно в честь Всемирного дня окружающей среды, который отмечается на следующей неделе, 5 июня.

Туркменистан и Израиль придерживаются схожих взглядов на экологические проблемы, поскольку большая часть их территорий представляет собой пустыни и, следовательно, сталкивается с одинаковыми экологическими проблемами. Мы готовы поделиться опытом и знаниями Израиля с Туркменистаном в рамках партнерства и дружбы между нашими странами.

Мы также признаем и высоко оцениваем усилия и приверженность Туркменистана борьбе с изменением климата, возглавляемые его руководством, Геро Аркадагом, и отмечаем принятие Национальной стратегии в области изменения климата в 2019 году.

Уважаемый Президент Сердар Бердымухамедов и “Глобальное обязательство по метану-2023”: только недавно Туркменистан сообщил о сокращении выбросов метана на 10%. Это большое достижение за короткое время и повод для гордости.

Особенно важно отметить предложение Туркменистана о создании регионального центра климатических технологий, и мы также готовы внести свой вклад в это дело, предложив израильские инновационные решения.

Совсем недавно мы стали свидетелями того, как в рамках борьбы с опустыниванием Туркменистан озеленил 30 000 квадратных дунамов в Дашогузском и Лебапском велаятах. Существуют и другие вызовы, такие как нехватка воды и лесного хозяйства.

Наконец, мы всегда видим более экологичную окружающую среду и многообещающее будущее, когда предпринимаются совместные усилия: на местном, региональном и международном уровнях.

Большое спасибо. ///Посольство Израиля в Туркменистане, 27 мая 2025 г.