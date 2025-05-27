Телефонный разговор министров иностранных дел Туркменистана и Китая

26 мая 2025 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Стороны обсудили вопросы двустороннего стратегического партнерства, в частности, в таких важных сферах как политико-дипломатическое взаимодействие, экономика, энергетика и ряде других областей.

Была подчеркнута многолетняя взаимная поддержка Туркменистаном и Китаем друг друга в Организации Объединенных Наций, иных международных структурах и форматах. При этом отмечено, что главным фактором динамичного развития туркмено-китайских отношений является открытый, дружеский и конструктивный диалог, установившийся на высшем государственном уровне. Именно регулярные встречи руководителей и лидеров Туркменистана и Китая служат прочной основой для наращивания потенциала сотрудничества двух стран по самому широкому спектру направлений.

Министры иностранных дел подчеркнули значимость политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран и договорились продолжить регулярные двусторонние контакты по дипломатической линии. ///МИД Туркменистана

Некоторые подробности беседы – от “Синьхуа”:

Китай намерен совместно с Туркменистаном вносить больший вклад в мир и процветание в регионе – глава МИД КНР

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в понедельник, что Китай намерен укреплять коммуникацию и координацию с Туркменистаном, чтобы вносить больший вклад в мир, стабильность, развитие и процветание в регионе.

Ван И, также являющийся членом Политбюро ЦК КПК, сделал это заявление в ходе телефонного разговора с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как указал глава МИД КНР, обмены на высоком уровне между Китаем и Туркменистаном предоставляют стратегическое руководство для развития двусторонних отношений.

В процессе развития дружественных связей с другими государствами Китай, будучи ответственной крупной страной, неизменно руководствуется принципом равенства всех стран независимо от их размера, подчеркнул Ван И. По его словам, политика КНР в отношении Туркменистана сохраняет преемственность и стабильность, и Китай высоко ценит традиционную дружбу между двумя странами.

Заявив, что Китай всегда рассматривает развитие китайско-туркменских отношений со стратегической высоты и в долгосрочной перспективе, Ван И выразил готовность китайской стороны продолжать вместе с Туркменистаном оказывать друг другу твердую поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов сторон.

Китай рассчитывает активно продвигать сотрудничество с Туркменистаном в сфере природного газа и других областях, учитывать рациональные потребности друг друга и создавать новые модели взаимовыгодного сотрудничества, помогая Туркменистану осуществлять ускоренную диверсификацию экономики и содействуя процессу модернизации обеих стран, отметил глава китайского внешнеполитического ведомства.

КНР приветствует повышение роли Туркменистана в международных и региональных делах и поддерживает международные инициативы, выдвинутые туркменской стороной, указал Ван И. Он добавил, что Китай намерен усилить контакты и координацию с Туркменистаном, чтобы сообща обеспечить позитивные итоги 2-го саммита “Китай — Центральная Азия”.

Р. Мередов со своей стороны заявил, что Туркменистан и Китай связывает многолетняя дружба. Он констатировал, что под стратегическим руководством глав двух государств Туркменистан и КНР установили отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и наладили всестороннее сотрудничество.

Подчеркнув, что Туркменистан рассматривает Китай как надежного партнера по сотрудничеству, Р. Мередов указал что его страна твердо привержена дружбе с Китаем.

Заместитель премьер-министра отметил, что Туркменистан готов совместно воплощать в жизнь важные договоренности, достигнутые главами двух государств, активизировать обмены на высоком уровне, расширять сотрудничество в различных областях, таких как торговля, экономика и инвестиции, а также обсуждать продвижение флагманских проектов в сфере торговли природным газом. Туркменистан поддерживает ряд ключевых глобальных инициатив, выдвинутых Китаем, и желает поддерживать координацию по многосторонним вопросам с китайской стороной, добавил Р. Мередов.///Синьхуа, 26 мая 2025 г.