Брюссельская журналистка Дерья Сойсал высказалсь о творчестве туркменского поэта Махтумкули на Gold FM в Брюсселе

25 мая 2025 года г-жа Дерья Сойсал, журналистка из Брюсселя, работающая в нескольких средствах массовой информации, включая EU Reporter и Bruxelles Korner, приняла участие в специальной радиопрограмме на Gold FM в Брюсселе, посвященной наследию известного туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Во время передачи Сойсал подчеркнула значимость Махтумкули, назвав его одним из самых значительных поэтов в туркменской, тюркской и мировой литературе. Она напомнила, что в прошлом году Туркменистан отпраздновал 300-летие Махтумкули Фраги грандиозным мероприятием в Ашхабаде, в котором приняли участие видные лидеры, в том числе Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев и Садыр Жапаров.

Далее Сойсал прочитала избранные стихотворения Махтумкули на английском, французском, турецком и туркменском языках, продемонстрировав универсальный характер его послания. Она подчеркнула, что Махтумкули является ключевой фигурой в Туркменистане, поскольку он воплощает дух и основные ценности туркменского общества.

«Через свою поэзию Махтумкули пропагандировал единство, любовь, сплоченность, уважение к природе, женщинам и миру – принципы, которые также нашли отражение в национальной политике Туркменистана», — отметила Сойсал.

По мнению эксперта, поэзия Махтумкули Фраги должна служить руководством дла народов и обществ во всем мире. ///nCa, 26 мая 2025 г.