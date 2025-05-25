Перспективы сотрудничества между CNTIC и Туркменистаном: видение устойчивого прогресса

На второй сессии конференции “Белый город Ашхабад – 2025”, посвященной роли государственно-частного партнёрства в развитии строительства, промышленности и строительства новых автодорог, г-жа Лю Сюй, президент Китайской национальной корпорации по импорту и экспорту технического оборудования (CNTIC), дочерней компании Genertec Group, выступила с речью, в которой акцентировала внимание на цифровизации, устойчивом развитии, промышленном партнерстве и инвестициях. В своем выступлении она подчеркнула приверженность CNTIC развитию сотрудничества с Туркменистаном, стратегическим партнером, обладающим уникальным потенциалом для долгосрочного промышленного роста, развития цифровых технологий и модернизации инфраструктуры.

Как Лю Сюй заявила: “Туркменистан является не только ключевым стратегическим партнером, но и страной с огромным потенциалом устойчивого развития”.

Спикер подчеркнула, что качество – это не просто результат, а комплексный процесс, включающий стандарты, контроль, персонал и менеджмент. CNTIC внедряет качество на каждом этапе проекта — от инженерного проектирования и выбора поставщика до ввода в эксплуатацию и послепроектного обслуживания. Подход компании направлен на:

• Соответствие мировым стандартам: соблюдение международных стандартов ISO и экологических норм обеспечивает высокое качество проекта.

• Надежный контроль качества: запатентованная CNTIC система промышленного контроля качества гарантирует точность и надежность по всей цепочке создания стоимости.

• Повышение квалификации персонала: реализация учебных программ для повышения квалификации специалистов на всех уровнях, способствующих долгосрочной стабильности проекта.

Уделяя приоритетное внимание качеству, CNTIC стремится поддерживать промышленные амбиции Туркменистана с помощью надежной, высокопроизводительной инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам.

В своей речи Лю Сюй упомянула технологическую революцию, формирующую индустрию будущего, основанную на цифровизации, автоматизации, экологической безопасности и интеллектуальных системах управления. CNTIC активно реализует проекты, в которых используются передовые технологии, в том числе:

• Интернет вещей (IoT): позволяет осуществлять мониторинг промышленных объектов в режиме реального времени для повышения эффективности и безопасности.

• Искусственный интеллект (ИИ): оптимизирует логистику и прогнозирует износ оборудования для минимизации простоев.

• Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП): оптимизируют производственные процессы для повышения точности.

• Цифровое моделирование: Использование информационного моделирования зданий (BIM) и цифровых двойников для улучшения проектирования и эксплуатации промышленных объектов.

Эти технологии, уже зарекомендовавшие себя в проектах CNTIC по всей Центральной Азии, могут быть адаптированы к уникальным потребностям Туркменистана при полной поддержке от проектирования до эксплуатации. Это соответствует представлениям Туркменистана о цифровой экономике, способствующей инновациям и конкурентоспособности.

Лю Сюй подчеркнула, что эффективные финансовые инструменты необходимы для реализации крупномасштабных строительных и промышленных проектов. Являясь дочерней компанией Genertec и партнером крупных китайских финансовых институтов, CNTIC предлагает широкий спектр механизмов финансирования, адаптированных к потребностям Туркменистана:

• Механизмы экспортного кредитования (ECA): при содействии китайских банков предоставляются гарантии надежного финансирования проектов.

• Государственно-частное партнерство (ГЧП): Гибкие модели для привлечения различных заинтересованных сторон и распределения рисков.

• Совместное финансирование: партнерство с региональными банками развития, такими как Азиатский банк развития (АБР) и Фонд Шелкового пути, для привлечения дополнительных ресурсов.

• Схемы промышленного лизинга: предоставление отсрочки выкупа и локализация оборудования для снижения затрат и поддержки местной экономики.

CNTIC уделяет особое внимание управлению рисками, юридической поддержке и прозрачности на протяжении всего процесса финансирования, обеспечивая эффективное и подотчетное выполнение проекта.

Лю Сюй также поделилась опытом работы CNTIC с государственными и частными партнерами Туркменистана. Этот опыт закладывает прочную основу для расширения сотрудничества. CNTIC готова сотрудничать с Туркменистаном в следующих ключевых областях:

• Строительство и модернизация промышленных объектов, включая цементные заводы, перерабатывающие комплексы, химическую промышленность и машиностроение;

• Развитие транспортной инфраструктуры, включая внедрение систем интеллектуального управления дорожным движением, освещения и электрификации дорог;

• Энергетика и возобновляемые источники энергии, такие как солнечные электростанции и интеллектуальные сети;

• Инженерное дело и повышение квалификации кадров, включая создание совместных центров компетенций, образовательных программ в Китае и онлайн-курсов с международной сертификацией.

Используя опыт CNTIC в области качества, технологий и финансирования, это партнерство может способствовать реализации преобразующих проектов, которые улучшат условия промышленного, цифрового и устойчивого развития Туркменистана. ///nCa, 25 мая 2025 г.