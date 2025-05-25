Перспективы сотрудничества BVS Construction и Туркменистана на пути к устойчивому развитию

Сегодня Туркменистан делает ставку на «чистую энергетику», «умные города» и «экологическую архитектуру». Эти принципы не просто тренды — это фундамент для долгосрочного развития, считает Вадим Скоробогатько, директор компании «BVS Construction Limited». Он выступил на второй сессии конференции «Белый город Ашхабад – 2025», главной темой которой стал государственно-частное партнерство.

Как отметил Скоробогатько, государственно-частное партнёрство — это не просто инструмент финансирования, а стратегический союз, объединяющий ресурсы государства и частного сектора для достижения общенациональных целей. Для Туркменистана ГЧП открывает возможности снижения финансовой нагрузки, распределения рисков, доступа к передовым методам управления и ускоренного внедрения инноваций. Для частных компаний это шанс участвовать в значимых инициативах, внося вклад в социально-экономическое развитие страны.

BVS Construction, молодая, но амбициозная компания с командой опытных профессионалов в области дорожного строительства и инфраструктурных проектов, видит в ГЧП «мост» между масштабными государственными программами и возможностями частного сектора. Участвуя в тендерах на строительство объектов в Ашхабаде, компания стремится стать надёжным партнёром, адаптируя лучшие мировые практики к уникальным потребностям туркменской столицы.

Туркменистан делает ставку на цифровизацию инфраструктуры и создание «умных» транспортных систем, что, как подчеркнул Скоробогатько, повышает эффективность города и превращает Ашхабад в модель для подражания.

BVS Construction считает, что для полноценной реализации концепции «Белый город» критически важно развивать городскую дорожную инфраструктуру — основу экономической связанности, безопасности и комфорта жителей.

Современные дороги — это не только артерии города, но и элемент экосистемы, где каждый компонент должен работать на устойчивое развитие.

Скоробогатько также указал на необходимость создания надёжных систем отведения дождевых вод, которые защищают инфраструктуру от разрушения, а жителей — от сезонных рисков, позволяя сохранять безупречный облик столицы.

«BVS CONSTRUCTION готова предложить решения, основанные на международном опыте, в реализации инфраструктурных проектов, в рамках государственно частного партнёрства. Мы убеждены, что успех таких инициатив зависит от чёткого разделения ответственности: государство задаёт стандарты и обеспечивает правовую стабильность, а частный сектор внедряет эффективные решения, инновационные подходы и качество, отвечающее высоким требованиям», – подчеркнул спикер.

В заключение Вадим Скоробогатько отметил, что BVS Construction разделяет ценности Туркменистана, где прогресс сочетается с заботой о будущих поколениях.

Благодаря цифровизации, экологичным решениям и качественной инфраструктуре, BVS Construction готова стать надёжным партнёром Туркменистана, способствуя превращению Ашхабада в современный, устойчивый и привлекательный город. ///nCa, 25 мая 2025 г.