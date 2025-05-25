Партнерство Bouygues с Туркменистаном: симбиоз мирового опыта и местных инноваций

В Туркменистане французская компания Bouygues успешно адаптирует передовые международные практики к местным условиям, обеспечивая устойчивое развитие и технологическую модернизацию. «Наша гибкая модель управления позволяет внедрять инновации, которые приносят реальную пользу — будь то повышение безопасности труда, энергоэффективность зданий или автоматизация процессов», — отметил Алекси Решов, Генеральный директор Bouygues Turkmen и Географический директор по Центральной Азии Bouygues Bâtiment International, выступая на международной конференции «Белый город Ашхабад».

Bouygues Bâtiment International — признанный мировой лидер в строительстве и инфраструктурных решениях. С 1970-х годов компания создает мобильные и автономные команды, успешно реализующие проекты по всему миру.

В своих проектах Bouygues активно применяет цифровые технологии, такие как BIM, 3D-моделирование и цифровые двойники, а также инновационные строительные материалы и методы управления проектами. Эти решения сокращают сроки строительства, минимизируют отходы и повышают точность выполнения работ.

«Мы убеждены, что сочетание проверенных технологий с адаптивными инновациями позволяет создавать проекты, отвечающие ожиданиям клиентов, стандартам устойчивого развития и современным вызовам», — подчеркнул Решов.

Экологичные строительные материалы

Уже три года Bouygues использует в Туркменистане цемент марки M400G20 с пониженным уровнем выбросов CO₂, производимый в трех городах страны. Этот цемент содержит 20% минеральных добавок, включая 15% базальта — доступного местного ресурса. По данным Института Химии, технология снижает выбросы CO₂ на 20% (с 687 до 545 кг на тонну цемента) за счет уменьшения доли клинкера.

Совместно с Институтом разработано использование опоки — кремнистой породы с содержанием диоксида кремния до 98%. Опока повышает прочность, водо- и сульфатостойкость бетона, а также дополнительно снижает долю клинкера, сокращая энергопотребление и использование ресурсов. Эти инновации не только уменьшают экологический след, но и повышают долговечность строительных конструкций.

Фокус на безопасность

Bouygues придает первостепенное значение безопасности на всех этапах строительства — от проектирования до эксплуатации. Компания внедрила современный тренинг-центр в Туркменистане, где сотрудники проходят обучение и повышают квалификацию. Использование передовых средств индивидуальной защиты и инновационных технологий обеспечивает безопасные и комфортные условия труда. Разработанное руководство по технике безопасности объединяет лучшие практики, направленные на предотвращение инцидентов.

Образование и устойчивое развитие

Сотрудничество с образовательными учреждениями Туркменистана — важная часть стратегии Bouygues. Компания организует лекции, семинары и образовательные программы для студентов и школьников, знакомя их с экологическими решениями и современными строительными технологиями. Bouygues поддерживает стартапы, научные исследования и выступает на конференциях, делясь опытом в области устойчивого строительства.

Сегодня компания Bouygues предлагает внушительных список решений для декарбонизации и модернизации строительства и промышленности. Вот лишь некоторые их них:

– OneClick LCA: Платформа с интуитивным интерфейсом и мощным ИИ-движком для оценки жизненного цикла и экологических деклараций продукции. Обеспечивает соответствие экологическим стандартам, снижает затраты за счет автоматизации процессов и способствует устойчивому развитию. Пример: солнечная станция мощностью 62 кВт с 114 панелями производит более 80 МВт·ч чистой энергии в год, сокращая выбросы CO₂ на 55 тонн ежегодно.

– HoloLens: Создает виртуальные модели зданий, накладывая изображения высокого качества на реальную среду для 3D-визуализации проектов. Используется с 2023 года, повышая точность и эффективность на стройплощадках.

– LEICA (лазерное сканирование 360°): Обеспечивает высокоточные и быстрые обследования для проектирования и строительства, гарантируя качество.

– HP SitePrint: Ускоряет разметку планов в 10 раз и повышает точность на 50% по сравнению с традиционными методами, эффективен в помещениях и на открытой местности.

– Revizto: Облачная платформа для совместной работы в архитектуре, инженерии и строительстве, объединяющая 2D/3D-модели, задачи и коммуникации в реальном времени для своевременного выполнения проектов.

– RDrive: Платформа контроля качества в реальном времени, фиксирующая дефекты и незавершенные работы, обеспечивая соответствие стандартам Bouygues и соблюдение сроков.

– SmartPM: Платформа управления проектами на базе ИИ, превращающая статичные графики в динамичные инструменты с автоматическими проверками качества, анализом тенденций и выявлением рисков через интуитивные панели управления.

– Платформа САВ на базе AI: Платформа на базе ИИ, разработанная Bouygues Turkmen для управления качеством проектов в реальном времени. Она предназначена для систематической фиксации всех видов работ, возникающих вопросов, извлечённых уроков, строительных норм и ключевых этапов проекта в режиме реального времени. Использует генеративный ИИ и технологию расширенной генерации с привлечением внешней информации (RAG), интегрируя структурированные и неструктурированные данные (документы, заметки, изображения) в единую базу знаний. Одно из преимуществ системы – улучшение принятия решений на основе данных, предотвращение повторных ошибок через систематизацию опыта. ///nCa, 25 мая 2025 г.