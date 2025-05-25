Экономика Ашхабада составляет  27% ВВП Туркменистана – министр финансов и экономики Астанагулов

Министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов выступил на первой сессии конференции “Белый город Ашхабад”, представив подробный обзор динамичного развития столицы и значительного вклада строительной отрасли в экономику страны.

Астанагулов подчеркнул, что за последние годы Ашхабад превратился в крупнейший административно-политический, транспортно-коммуникационный, научно-образовательный, культурно-спортивный и торговый центр. Он отметил, что новые производственные, социальные, научно-образовательные, медицинские и спортивные объекты, а также современные жилые комплексы не только украшают столицу, но и значительно улучшают социально-бытовые условия жизни горожан и качество предоставляемых услуг.

Экономика Ашхабада составляет более 27% ВВП страны, охватывая промышленность, строительство, транспорт, связь, финансовые структуры и широкую торговую сеть. Основными промышленными отраслями города являются электроэнергетика, производство строительных материалов, а также легкая и пищевая промышленность.

Акцентировав внимание на развитии сферы строительства и промышленности строительных материалов, министр подчеркнул, что эта отрасль является важным сегментом экономики, ориентированным на использование местного сырья для производства разнообразной строительной продукции. Расширение диверсификации экономики Туркменистана привело к росту потребности в различных видах строительных материалов, производство которых осуществляется как в государственном, так и в негосударственном секторах.

На предприятиях по производству строительных материалов выпускается цемент, сборные бетонные конструкции, стеновые материалы, нерудные материалы, керамзит и другие виды продукции. Разнообразие местных сырьевых ресурсов и расширение ассортимента строительной продукции в стране значительно снижают потребность в ее импорте.

В 2024 году, по словам Министра, значительно выросло производство цемента благодаря завершению строительства второй очереди Бахарденского цементного завода мощностью 1 млн. тонн цемента в год и частичному капитальному ремонту производственного оборудования цементного завода «Balkansement». Важное место занимают также высококачественный портландцемент, тампонажный цемент для нефтяной и газовой отрасли, а также сульфатостойкий цемент, используемый в гидротехнических сооружениях.

По итогам 2024 года производство цемента составило свыше 3,0 млн. тонн, керамзита – 116,8 тыс. куб.м, элементов и конструкций сборных для строительства из бетона – 236,7 тыс. куб.м, металлопроката – 52,4 тыс. тонн. В прошлом году также был сдан в эксплуатацию завод по производству керамико-декоративной плитки и сантехнических изделий в Бахерденском этрапе, а в городе Магданлы продолжалось строительство завода по производству сухой строительной смеси и гипсокартона.

Астанагулов отметил, что рост объемов производства строительных материалов достигается за счет более эффективного использования действующих мощностей, совершенствования технологий производства и применения ресурсо- и энергосберегающих технологий. Строительный сектор играет критически важную роль в создании и совершенствовании инфраструктуры, жилых зданий, производственных объектов и общественных сооружений. Доля строительства в ВВП страны по итогам 2024 года составила более 6,6%.

Развитие строительной отрасли направлено на стабилизацию технологических процессов, укрепление государственно-частного партнерства и формирование конкурентоспособного производственного потенциала. Активно продолжается реконструкция ряда объектов строительной отрасли, а ускоренное формирование технического парка строительных организаций и наращивание производственных мощностей позволяют диверсифицировать номенклатуру строительной продукции.

Министр также подчеркнул рост объемов жилищно-коммунального строительства, осуществляемого как за счет государственных средств, так и за счет частных инвестиций, с ипотечным кредитованием в качестве стимулирующего фактора. Большое внимание уделяется созданию современной дорожно-транспортной инфраструктуры, с учетом мер по безопасности дорожного движения.

В 2024 году на реализацию социальных объектов и объектов инфраструктуры было направлено более 12,3 млрд. манатов (3,5 млрд. долларов США) инвестиций.

В заключение своего выступления Министр Астанагулов заявил, что развитие строительной отрасли и промышленности строительных материалов будет расширяться. Вектор развития направлен на укрепление материально-технической базы строительной промышленности, техническое переоснащение действующих производств, что позволит расширить строительство крупных объектов производственного и социального назначения, жилья и инженерных сетей, в том числе в прекрасной столице Туркменистана. ///nCa, 25 мая 2025 г.