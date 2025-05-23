Спикер Парламента Туркменистана встретилась с заместителем председателя КНР

23 мая 2025 года в рамках визита Председателя Меджлиса Туркменистана в Китайскую Народную Республику состоялась встреча с заместителем Председателя Китайской Народной Республики господином Хан Чженом.

Хань Чжэн отметил, что за последние годы под стратегическим руководством лидеров двух стран китайско-туркменские отношения были подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, и на двустороннем уровне реализуется сообщество единой судьбы.

Китай готов совместно с Туркменистаном претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый руководителями двух государств, твердо поддерживать друг друга и ускорять продвижение сотрудничества в таких областях, как природный газ, цифровая экономика, зеленое развитие и новые источники энергии, заявил Хань Чжэн.

По его словам, Китай готов совместно с Туркменистаном расширять гуманитарные обмены, укреплять международное взаимодействие и содействовать устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних отношений.

Д. Гулманова, в свою очередь, заявила, что дружба между Туркменистаном и Китаем корнями уходит в далекое прошлое. Народы двух стран связаны историческими корнями, культурной и духовной общностью через древний Великий Шёлковый путь.

Благодаря усилиям на высшем уровне отношения в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, основанные на взаимном уважении, доверии и равноправии, успешно развиваются и обогащаются новым содержанием.

Туркменистан готов в дальнейшем наращивать обмены и сотрудничество с КНР в таких областях, как законодательство, охрана окружающей среды, молодежь, экономика и торговля, а также в культурно-гуманитарной сфере, для достижения общего развития.

В ходе встречи особое значение было уделено единогласному принятию Организацией Объединённых Наций по инициативе Туркменистана Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия», признанию в третий раз правового статуса постоянного Нейтралитета Туркменистан. В связи с этим, было отмечено значение подхода нейтрального Туркменистана, направленного на развитие равноправного сотрудничества со всеми странами и мирных инициатив.

В ходе переговоров была отмечена важная роль взаимодействия двух стран в рамках международной правовой системы для дальнейшего укрепления широкомасштабных, равноправных и взаимовыгодных отношений. Подчеркнуто, что эти отношения способствуют укреплению дружбы и братства между народами, а также развитию межгосударственного сотрудничества через парламентскую дипломатию. ///nCa, 23 мая 2025 г. (на основе репортажа Синхуа и пресс-релиза Меджлиса Туркменистана)