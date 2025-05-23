Крупнейшие финансовые институты объединяются, чтобы определить будущее исламских финансов в Центральной Азии

nCa Report

Три известные финансовые организации опубликовали всеобъемлющее исследование, в котором рассматриваются перспективы исламских финансов в Центральной Азии, и представили свои выводы на крупном международном форуме в столице Алжира.

Евразийский банк развития, Институт Исламского банка развития и Группа Лондонской фондовой биржи опубликовали совместное исследование о будущем исламского финансирования в Центральной Азии. Результаты их работы были представлены на ежегодных собраниях и конференциях Группы Исламского банка развития, которые в 2025 году состоялись в г. Алжире (Алжирская Народная Демократическая Республика).

Полный отчет доступен для скачивания на веб-сайте Евразийского банка развития. https://eabr.org/en/analytics/special-reports/the-future-of-islamic-finance-in-central-asia/

Центральная Азия представляет собой привлекательный экономический регион. Регион, состоящий из пяти стран, включая Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, за последние десятилетия продемонстрировал впечатляющие темпы роста. С 2000 года население региона, в котором проживает 80 миллионов человек, увеличилось на 40%, продолжая увеличиваться на 2% ежегодно.

Экономические показатели рисуют не менее впечатляющую картину. Совокупный ВВП региона в 2024 году достиг 519 миллиардов долларов, что отражает средний номинальный темп роста в 6,4% за последние двадцать лет. Международная торговля переживает бурный рост, при этом с 2000 года внешнеторговый оборот увеличился в девять раз. Прямые иностранные инвестиции выросли в семнадцать раз за тот же период и превзошли показатели многих сопоставимых развивающихся регионов.

Несмотря на такой динамичный экономический рост и тот факт, что 85% населения Центральной Азии составляют мусульмане, исламские финансы остаются на удивление неразвитыми. В настоящее время в регионе функционируют всего 18 исламских банков и 14 небанковских финансовых учреждений, а также ограниченное количество исламских банковских отделений.

Цифры говорят сами за себя: общий объем исламских финансовых активов в Центральной Азии в 2023 году составил всего 699 миллионов долларов, что составляет всего 0,01% мирового рынка исламских финансов. Эта цифра подчеркивает огромную разницу между демографическими характеристиками региона и развитием его финансового сектора.

Авторы отчета видят значительные возможности в будущем, особенно на рынках исламского банкинга и сукук. Их прогнозы предполагают значительный рост в течение следующего десятилетия:

Активы исламского банкинга могут достичь 2,5 миллиардов долларов к 2028 году, а к 2033 году потенциально вырасти до 6,3 миллиардов долларов. Рынок сукук демонстрирует аналогичные перспективы, и прогнозы указывают на его рост до 2,05 миллиарда долларов к 2028 году и 5,6 миллиарда долларов к 2033 году.

Ожидается, что эти облигации найдут особое применение в энергетических проектах, транспортной и логистической инфраструктуре, промышленном развитии, инициативах по обеспечению продовольственной безопасности и программах социальной инфраструктуры.

Казахстан, по-видимому, может возглавить эту траекторию роста, а Узбекистан последует за ним. Обе страны извлекают выгоду из устойчивого банковского сектора, благоприятных демографических тенденций и положительной динамики экономики.

В отчете описывается несколько важных шагов по ускорению внедрения исламского финансирования в Центральной Азии. Гармонизация нормативно-правовой базы становится приоритетной задачей, направленной на упрощение трансграничных операций в соответствии с нормами шариата и снижение бюрократических барьеров.

Укрепление потенциала является еще одним краеугольным камнем рекомендуемого подхода, направленного на развитие опыта в области исламских финансов как среди регулирующих органов, так и среди финансовых учреждений. Авторы подчеркивают необходимость внедрения инновационных продуктов, выходящих за рамки обычных банковских предложений, в сочетании с комплексными информационными кампаниями, ориентированными на предприятия и потребителей.

В докладе также подчеркивается важность укрепления партнерских отношений для выработки более комплексного подхода к развитию исламского финансирования во всем регионе.

Эта совместная инициатива отражает общую приверженность трех институтов развитию исламского финансирования в Центральной Азии. Объединяя свой опыт и ресурсы, ЕАБР, IsDBI и LSEG стремятся поддерживать всестороннее развитие финансового сектора с помощью проверенных передовых практик, инновационных решений и стратегических инвестиционных подходов.

Это сотрудничество свидетельствует о растущем международном признании потенциала Центральной Азии как развивающегося рынка исламских финансов, несмотря на нынешнюю неразвитость с учетом демографических и экономических особенностей региона. /// nCa, 23 мая 2025 г.