Фонд ОПЕК и Туркменистан укрепляют связи

Президент Фонда международного развития ОПЕК доктор Абдулхамид Альхалифа встретился с председателем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаровым, чтобы обсудить возможности сотрудничества в рамках программы странового партнерства (CPF), сообщает Фонд в своих социальных сетях.

Всеобъемлющая пятилетняя дорожная карта, подписанная в 2024 году, определяет ключевые направления совместных усилий по обеспечению устойчивого развития в Туркменистане.

Фонд ОПЕК является партнером Туркменистана с 1999 года, поддерживая преобразующие проекты в таких важнейших секторах, как транспорт, здравоохранение, водоснабжение и санитария.

Рамочная страновая программа партнерства представляет собой всеобъемлющую пятилетнюю дорожную карту сотрудничества с акцентом на транспорт, промышленность, телекоммуникации, здравоохранение и банковское дело. В рамочной программе особое внимание уделяется климатическому финансированию, инклюзивному развитию женщин и молодежи и финансированию малых и средних предприятий. ///nCa, 23 мая 2025 г.