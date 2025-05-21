Завершилась регистрация на XXIV Международную Конференцию «Белый город Ашхабад»

Вчера, 20 мая 2025 года, завершилась регистрация участников на XXIV Многопрофильную конференцию «Белый город Ашхабад». Это значимое событие, приуроченное к празднованию Дня города Ашхабада, обещает стать уникальной площадкой для профессионального диалога и обмена опытом. Сама конференция пройдет уже очень скоро — 24 и 25 мая. Подробная информация о мероприятии и программа конференции доступны на официальном сайте: https://ashgabat-white-city.com/ru.

Масштаб и представительство

Конференция «Белый город Ашхабад» традиционно является важнейшей платформой для демонстрации достижений и потенциала столицы Туркменистана. В этом году мероприятие отличается по-настоящему широким представительством: свое участие подтвердили делегатов из 30 стран мира. Такой обширный географический охват подтверждает растущий интерес международного сообщества к Туркменистану и его активную роль в региональном и глобальном диалоге. Форум призван стать эффективной площадкой для обмена ценным опытом и установления новых деловых контактов.

Место проведения и тематика

Основные события международной выставки развернутся в павильонах Торгово-промышленной палаты Туркменистана. Экспозиция, состоящая из 150 стендов, наглядно продемонстрирует этапы реализации градостроительной политики страны и вклад различных отраслей в выполнение государственных программ. Особое внимание будет уделено участию зарубежных компаний в национальных проектах и перспективам расширения международного сотрудничества.

Параллельно, в отеле «Олимпия» состоится сама конференция, которая соберет представителей правительства, руководителей международных компаний, экспертов и специалистов, заинтересованных в развитии Ашхабада и укреплении международного партнерства. Среди заявленных спикеров – высокопоставленные представители ООН.

Конференция проходит в год, объявленный Международным годом мира и доверия, и пройдет под девизом: «Вдохновляй, созидай, объединяй!». Этот девиз подчеркивает ключевую направленность мероприятия на стимулирование конструктивного взаимодействия и достижение общих целей.

Организаторы и партнёры

За высокий уровень проведения мероприятия отвечают многочисленные организаторы и партнёры. В их числе: хякимлик города Ашхабада, Торгово-промышленная палата Туркменистана, Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана, Министерство энергетики Туркменистана, Государственный Концерн “Туркменхими”, Госагентства по управлению строительством автодорог, Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана и ХО «Туркмен Энергия Форум». Их совместная работа способствует укреплению международных связей и эффективной демонстрации инвестиционного потенциала Туркменистана.

Подробная информация о мероприятии доступны на официальном сайте: https://ashgabat-white-city.com/ru. ///nCa, 21 мая 2025 г. (материал предоставлен организаторами)