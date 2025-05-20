Стратегические сдвиги в сырьевой сфере Центральной Азии: от поставок ресурсов к созданию добавленной стоимости

Владимир Норов, бывший министр иностранных дел Узбекистана

В то время как мировые державы конкурируют за получение важнейшего сырья для производства экологически чистой энергии и передовых технологий, Центральная Азия превратилась в ключевой регион в гонке за ресурсами 21-го века.

Центральная Азия может похвастаться значительной долей основных мировых запасов полезных ископаемых, на долю которой приходится 38,6% марганцевой руды, 30,07% хрома, 20% свинца, 12,6% цинка и 8,7% титана, а также другие ценные ресурсы.

Обширные, малоисследованные запасы редкоземельных элементов, урана, лития и графита в регионе в настоящее время привлекают инвестиции высокого уровня и дипломатическое взаимодействие со стороны Брюсселя, Вашингтона, Пекина и Москвы. Но это новообретенное внимание влечет за собой как новые возможности, так и сложности.

Такие страны, как Казахстан и Узбекистан, предпринимают активные шаги по развитию своих горнодобывающих секторов, модернизации нормативно-правовой базы и привлечению устойчивых инвестиций.

Стратегия ЕС Global Gateway и стратегические партнерства, включая недавние меморандумы о взаимопонимании и инвестиционный пакет в размере 12 миллиардов евро, отражают приверженность Европы созданию этичных и устойчивых цепочек создания стоимости критически важного сырья в регионе.

По мере роста мирового спроса на важнейшее сырье, обусловленного развитием экологически чистой энергетики, электромобилей и обороны, Центральная Азия быстро становится ключевым направлением стратегических инвестиций.

На протяжении десятилетий регион поставлял необработанные руды с ограниченной переработкой на местном уровне. Сегодня ситуация меняется.

Казахстан и Узбекистан в настоящее время являются основными направлениями инвестиций ЕБРР, которые только в 2024 году привлекли почти 2 миллиарда евро. Европейские и американские компании приступают к разведке, добыче полезных ископаемых и переработке, реализуя проекты по таким видам сырья как:

• литий (Казахстан) – HMS Bergbau AG инвестирует до 500 млн долларов США

• графит (Казахстан) – ЕБРР приобретает долю в Sarytogan Graphite

• уран (Узбекистан) – Orano подписывает долгосрочное соглашение о разработке

• Выплавка меди (Узбекистан) – финансирование в размере 146 млн евро при поддержке Германии

Но стратегия заключается не только в добыче. Речь идет о:

• Расширении местной переработки

• Наращивании промышленного потенциала

• Создание вертикально интегрированных производственно-сбытовых цепочек

Однако проблемы сохраняются: устаревшая инфраструктура, нехватка местных перерабатывающих мощностей, а также экологические и социальные риски, которые необходимо учитывать, чтобы избежать новой формы зависимости от добывающей промышленности.

Истинный успех заключается в развитии добавленной стоимости, местном участии и региональном сотрудничестве, а не только в поставках сырья на экспорт.

Центральная Азия не является пассивным игроком в этой гонке. Ее “многовекторная” внешняя политика отражает стратегический баланс, направленный на диверсификацию партнерских отношений и защиту суверенитета.

Центральная Азия больше не является просто поставщиком сырья — она позиционирует себя как региональный центр создания стоимости. Это означает реальные возможности для бизнеса в сфере логистики, оборудования, инжиниринга, финансов и промышленных услуг.

Конкурентное преимущество получат партнеры, которые предоставят нечто большее, чем просто капитал. Те, кто инвестирует в развитие навыков, местных экосистем и инфраструктуры, получат долгосрочную отдачу и повысят устойчивость региона.

Владимир Норов – бывший министр иностранных дел Узбекистана (2006-2010, 2022), генеральный секретарь ШОС (2019-21), посол Узбекистана в Германии, Польше, Швейцарии (1998-2003), странах БЕНИЛЮКСА, ЕС и НАТО (2004-06, 2013-17). Материал взят из его аккаунта в Linkedin. /// nCa, 20 мая 2025 г.