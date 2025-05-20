Состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером Туркменистана и Вице-президентом ОАЭ

19 мая состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Вице-президентом, заместителем Премьер-министра, министром по делам Аппарата Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном, сообщает TDH.

В ходе беседы стороны с удовлетворением констатировали высокий уровень поступательно развивающихся туркмено-эмиратских отношений, основанных на прочных принципах дружбы и братства.

Аркадаг передал приветствия от Президента Сердара Бердымухамедова Президенту Объединённых Арабских Эмиратов Шейху Мохаммеду бин Зайеду Аль Нахайяну, а также Вице-президенту, Премьер-министру ОАЭ, Правителю княжества Дубай Шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму.

В свою очередь, Шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян высоко оценил личный вклад Национального Лидера в укрепление сотрудничества между двумя дружественными государствами и передал ответные приветствия ему и Президенту Сердару Бердымухамедову от Президента ОАЭ и Вице-президента, Премьер-министра ОАЭ.

Стороны подчеркнули, что отношения между Туркменистаном и ОАЭ неизменно строятся на принципах взаимного уважения и поддержки. Аркадаг отметил значительные перспективы для дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического партнёрства, о чём свидетельствует устойчивый рост товарооборота.

Особое внимание было уделено многолетнему позитивному опыту конструктивного взаимодействия с ведущими компаниями ОАЭ. В данном контексте подчёркнута экономическая важность недавно подписанных соглашений. Речь идёт о Соглашении между Государственным концерном «Türkmennebit», компанией «PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» (Малайзия) и компанией «ADNOC Türkmenistan RSC Limited» (ОАЭ), а также о Соглашении между Государственным концерном «Türkmengaz», компанией «PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» (Малайзия) и компанией «ADNOC Türkmenistan RSC Limited» (ОАЭ).

В ходе телефонного разговора состоялось обсуждение предстоящих совместных проектов.

Аль Нахайян отметил, что достигнутые важные соглашения – наглядный пример стремительно нарастающего межгосударственного сотрудничества в различных областях, в частности, в топливно-энергетическом секторе

В завершение беседы стороны обменялись пожеланиями крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности, а также мира, благополучия и процветания братским народам Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов. ///nCa, 20 мая 2025 г.