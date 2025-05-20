Международный фестиваль “Музыка мира” в Ашхабаде

Международный фестиваль “Музыка мира”, проходивший с 19 по 20 мая 2025 года во Дворце Мукамов Государственного культурного центра в Ашхабаде, Туркменистан, стал ярким праздником культурной дипломатии и художественного мастерства. Фестиваль, посвященный 2025 году под девизом “Международный год мира и доверия” и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, собрал ведущих композиторов, дирижеров, оперных певцов и музыкантов из России, Китая, Франции, Ирана, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Фестиваль открылся 19 мая 2025 года торжественной церемонией, на которой присутствовали деятели культуры, СМИ, художники и студенческая молодежь. Мероприятие было организовано в русле приверженности Туркменистана культурной дипломатии, о чем говорится в книге Гурбангулы Бердымухамедова “Музыка мира, музыка дружбы и братства”. Как известно, в произведении исследуется миротворческая роль искусства через наследие туркменского музыканта Шукура Бахши.

В обращении Президента Сердара Бердымухамедова, зачитанном на церемонии, подчеркивалась роль фестиваля в продвижении национальной культуры и международного сотрудничества. Он выразил уверенность, что мероприятие будет способствовать укреплению мировых культурных и духовных ценностей, а также укреплению творческих связей между художниками. Это обращение было встречено восторженными аплодисментами, что создало атмосферу единства и вдохновения.

Своеобразным прологом торжества стала песня «Türkmenistan», прозвучавшая в исполнении солиста Атагельды Гарягдыева, Государственного хора страны в сопровождении Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева. Это патриотическое произведение задало высокую планку фестивалю. В программе были представлены разнообразные музыкальные традиции, в том числе:

Артисты из Узбекистана, Китая и Армении исполнили произведения «Nowruz alawlary» и «unabi, marali, şuşiki», песня «saňa garaşaryn» и др.

Ярким моментом концерта стала ария «Zemfiranyň ariýasy» из оперы «Алеко», а также песня «Haýrana galar» на музыку композитора Нуры Халмамедова.

Узбекские и азербайджанские артисты исполнили вокальные номера «Çubonaliniň aýdymy» из оперы «Проделки Майсары», «Gülçohranyň aýdymy» из оперетты «Аршин мал алан».

Особую интонацию в музыкальную программу привнесла песня солиста из Республики Башкортостан Российской Федерации Рима Рахимова «Meniň aşgabadym»,

Иранские народные мотивы, Моцарт в исполнении оперной дивы из Китайской Народной Республики, инструментальная пьеса «Merjenler» в исполнении автора произведения из Российской Федерации Мамеда Гусейнова и скрипача Бахрама Долыева обогатили программу.

Концерт завершился коллективным исполнением произведения “Türkmen sährasy”, вызвавшим бурные овации и отражающим гордость за миротворческую миссию Туркменистана.

В рамках фестиваля в фойе Дворца Мукамов была организована выставка, на которой были представлены экспонаты туркменской культуры. Экскурсии с гидом по музеям и достопримечательностям Ашхабада позволили иностранным гостям глубже познакомиться с наследием столицы. 20 мая творческие встречи способствовали художественному обмену, а мастер-классы известных зарубежных артистов предоставили ценные возможности для обучения учащихся музыкальных школ Туркменистана.

Фестиваль олицетворял приверженность Туркменистана миру, дружбе и культурному диалогу, что соответствовало его нейтральному статусу и объявлению 2025 года “Международным годом мира и доверия”. Объединяя артистов из разных стран, мероприятие способствовало взаимопониманию и духовному обогащению, укрепляя роль Ашхабада как центра культурной дипломатии. Гала-концерт 20 мая стал кульминацией фестиваля, продемонстрировав лучшие отечественные и зарубежные таланты.

Международный фестиваль “Музыка мира” стал свидетельством объединяющей силы искусства в мире различных культур. Благодаря своим насыщенным выступлениям, образовательным инициативам и культурным обменам фестиваль укрепил глобальные связи и прославил стремление Туркменистана к миру и прогрессу. Роль Ашхабада как принимающего города подчеркивает его значимость как центра международной гармонии и творчества. /// nCa, 20 мая 2025 года (фото – TDH)