Китай заполняет пространство, освобожденное USAID в Центральной Азии

Китай активизирует свои усилия по расширению влияния в Центральной Азии, извлекая выгоду из сокращения внешней помощи США после решения администрации Трампа ликвидировать Агентство международного развития США. Об этом сообщает Eurasianet.

Исторически сложилось так, что деятельность Китая в регионе была сосредоточена на крупномасштабных инфраструктурных проектах в рамках инициативы “Один пояс, один путь” (BRI). Однако в настоящее время Пекин в сотрудничестве с международными партнерами переключается на более мелкие, ориентированные на местные сообщества программы.

16 мая Китай выступил с первой подобной инициативой в Центральной Азии в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН по обеспечению школьным питанием более 100 000 учащихся на юге Кыргызстана. Этот проект, осуществляемый при поддержке Китайского агентства международного сотрудничества в целях развития (CIDCA) и Глобального фонда развития и сотрудничества Юг-Юг, знаменует собой первые многосторонние усилия CIDCA в регионе.

“Этот вклад Китая поможет устранить критическую нехватку питательных микроэлементов у детей младшего школьного возраста”, – сказал Кодзиро Накаи, представитель ВПП ООН и страновой директор, на презентации программы в Оше, южной столице Кыргызстана.

К концу года Китай планирует поставить около 1700 тонн обогащенной пшеничной муки, растительного масла, риса и чечевицы в 300 школ Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

Эти “маленькие и прекрасные” проекты (S&B), как их описывает CIDCA, направлены на укрепление репутации на Глобальном Юге. В недавнем отчете CIDCA S&B позиционируется как новый этап инициативы BRI, подчеркивающий приверженность Китая “гуманистической заботе” в своих усилиях по оказанию иностранной помощи. В отчете излагаются планы по расширению научно-исследовательских инициатив в ближайшие месяцы, их интеграции с существующими инфраструктурными проектами BRI для решения местных проблем с обеспечением средств к существованию при одновременном укреплении основ развития. /// nCa, 20 мая 2025 г.