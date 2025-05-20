Аэропорт Туркменбаши закрыт на ремонт – все рейсы перенаправлены в Балканабат

Недавно построенный аэропорт в Балканабате послужит запасным аэропортом на время, пока аэропорт Туркменбаши остается закрытым на ремонт и реконструкцию.

По состоянию на 19 мая 2025 года все внутренние рейсы, которые совершали посадку и вылет из аэропорта Туркменбаши, были перенаправлены в аэропорт Балканабат.

Как сообщает Turkmenportal, теперь пассажиры могут воспользоваться следующими маршрутами: Ашхабад – Балканабат – Ашхабад, Туркменабат – Балканабат – Туркменабат, Мары – Балканабат – Мары и Дашогуз – Балканабат – Дашогуз.

Согласно официальному сайту авиакомпании “Белавиа” (Белорусские авиалинии), рейсы в Минск и обратно в настоящее время также перенаправлены в Балканабат.

Расстояние между Балканабатом и Туркменбаши составляет 155 км. /// nCa, 20