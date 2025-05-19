nCa Report

Нейтральные страны в мире

По состоянию на май 2025 года количество стран, считающихся нейтральными, варьируется в зависимости от определения нейтралитета, которое может быть строгим (постоянный нейтралитет, закрепленный законом или международным договором) или ограниченным (неприсоединение или ситуативный нейтралитет).

Исходя из имеющихся данных, примерно от 8 до 14 стран обычно признаются нейтральными, хотя точное число зависит от используемых критериев.

По самым скромным подсчетам, полученным из последних источников, в список входят восемь нейтральных стран: Австрия, Коста-Рика, Ирландия, Лихтенштейн, Швейцария, Туркменистан, Мальта и Исландия. Однако некоторые источники включают в список дополнительные страны, такие как Сербия, Молдова, или микрогосударства, такие как Ватикан, Андорра, Монако и Сан-Марино, в результате чего общее число приближается к 14.

Неопределенность нейтралитета, особенно в свете недавних геополитических изменений, затрудняет окончательный подсчет.

Контекст нейтральности

Нейтралитет относится к политике государства, направленной на то, чтобы не принимать чью-либо сторону в вооруженных конфликтах между воюющими странами, как это изложено в Гаагской конвенции 1907 года (статьи V и XIII). Нейтральные страны должны оставаться беспристрастными, не оказывая помощи ни одной из сторон и не нападая ни на одну из них, в то время как от воюющих сторон ожидается уважение к их нейтралитету. Однако нейтралитет проявляется по-разному в разных странах и исторических контекстах под влиянием географии, истории и геополитического давления. Ниже приводится обзор ситуаций, включая ключевые нейтральные страны и их подходы:

Виды нейтралитета

Постоянный нейтралитет: Наиболее ярким примером постоянного нейтралитета является Туркменистан, страна, официально и постоянно соблюдающая нейтралитет с 1995 года. Нейтралитет Туркменистана был одобрен и признан Генеральной Ассамблеей ООН в трех ее резолюциях, которые были приняты за три десятилетия.

Некоторые страны, такие как Швейцария и Австрия, по конституции или международным договорам обязаны сохранять нейтралитет во всех конфликтах. Нейтралитет Швейцарии, признанный после Венского конгресса в 1815 году, является отличительной чертой “вооруженного нейтралитета”, когда для сдерживания агрессии используются значительные вооруженные силы, но не задействованы иностранные войска (за исключением швейцарской гвардии в Ватикане). Нейтралитет Австрии был закреплен в Австрийском государственном договоре 1955 года, запрещающем военные союзы или иностранные базы.

Демилитаризованный нейтралитет: Коста-Рика, например, упразднила свои вооруженные силы в 1948 году и сохраняет нейтралитет без вооруженных сил, полагаясь для защиты на международное право и дипломатию.

Оговоренный нейтралитет или принцип неприсоединения: Такие страны, как Ирландия и Мальта, сохраняют нейтралитет, но участвуют в небоевых операциях, таких как миротворческие операции ООН, и являются частью ЕС, что усложняет их нейтралитет из-за обязательств по коллективной обороне. Сербия заявляет об идеологическом нейтралитете, продолжая позицию неприсоединения бывшей Югославии.

Микрогосударства: Ватикан (согласно Латеранскому договору 1929 года), Лихтенштейн, Андорра, Монако и Сан-Марино сохраняют нейтралитет, часто из-за своего небольшого размера и зависимости от соседних стран (например, Лихтенштейн – Швейцария). Их нейтралитет менее важен с геополитической точки зрения, но символически важен.

Ключевые нейтральные страны и их контекст

Швейцария: Нейтралитет с 1815 года Вооруженный нейтралитет Швейцарии предполагает наличие сильных вооруженных сил для сдерживания вторжения, но запрещает размещение иностранных войск. Во время Второй мировой войны страна торговала как с государствами оси, так и с союзниками и приютила 250 000 еврейских беженцев, хотя роль Швейцарии остается спорной из-за экономических уступок нацистской Германии. Сегодня здесь проводятся мирные переговоры и размещаются международные организации, такие как Красный Крест.

Австрия: Соблюдает нейтралитет с 1955 года, гарантированный бывшими оккупационными державами (США, Великобританией, Францией, Советским Союзом). Австрия избегает военных союзов и иностранных баз, но участвует в миротворческой деятельности ООН. Ее членство в ЕС создает напряженность с нейтралитетом из-за политики коллективной безопасности.

Ирландия: Сохраняет военный нейтралитет, имея небольшую армию (6300 активных военнослужащих), занимающуюся вопросами внутренней безопасности и поддержания мира ООН. Ирландия разрешала самолетам союзников использовать свое воздушное пространство во время Второй мировой войны (например, над Донегальским коридором) и делилась метеорологическими данными, необходимыми для операции “Д”, демонстрируя определенный нейтралитет. Членство в ЕС усложняет ее позицию.

Коста-Рика, демилитаризованная с 1948 года, опирается на международное право и региональную стабильность. Ее нейтралитет в меньшей степени подвергается испытаниям из-за географической изолированности от крупных конфликтов.

Лихтенштейн: Нейтральный с 1868 года, не имеющий постоянных вооруженных сил, он тесно сотрудничает со Швейцарией в вопросах обороны. Лихтенштейн сохранял нейтралитет во время Второй мировой войны и предоставил убежище русским эмигрантам, настроенным антисоветски, в 1945 году.

Туркменистан: Объявлен нейтральным в соответствии с резолюцией ООН в 1995 году, эта дата отмечается ежегодно. Его нейтралитет связан с обретением независимости на постсоветском пространстве и предотвращением региональных конфликтов. Нейтралитет Туркменистана характеризуется как активный и позитивный по своей природе.

Мальта и Исландия: Обе страны являются членами ЕС с ограниченными военными возможностями, сохраняющими нейтралитет, но участвующими в обеспечении совместной безопасности в рамках ЕС. Исландия не имеет постоянной армии, но имеет соглашения об обороне с НАТО.

Микрогосударства (Ватикан, Андорра, Монако, Сан-Марино): Эти государства нейтральны из-за своего небольшого размера и зависимости от более крупных соседей. Нейтралитет Ватикана закреплен Латеранскими соглашениями, в то время как другие пользуются географической изоляцией или защитой нейтральных соседей. /// nCa, 19 мая 2025 г.