В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА ТУРЦИЯ ОТ ТУРИЗМА ПОЛУЧИЛА ДОХОД В РАЗМЕРЕ 9,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ

В первом квартале 2025 года Турцию посетили 8 миллионов 844 тысячи туристов, а доходы от туризма составили 9,5 миллиарда долларов США. Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой поделился этой информацией на пресс-конференции в Стамбуле.

По словам министра Эрсоя, эти цифры представляют собой самый высокий уровень, зафиксированный в истории турецкого туризма за первые кварталы.

Министр Эрсой заявил: «Согласно данным Всемирной туристской организации ООН, в 2024 году Турция стала 4-м по величине туристическим рынком в мире. В прошлом году мы планировали принять 60 миллионов туристов, но закончили год с 62,2 миллионами посетителей, установив новый рекорд. Наша цель на конец 2025 года — принять 65 миллионов туристов и получить 64 миллиарда долларов США доходов от туризма».

Министр также сообщил, что доходы от туризма в первые три месяца 2025 года выросли на 5,6 процента.

В указанный период Турцию посетили 733 тысячи туристов из Ирана, 601 тысяча — из России, 572 тысячи — из Германии, 560 тысяч — из Болгарии и 304 тысячи — из Великобритании. В среднем они провели в Турции 11 ночей и тратили около 98,90 доллара США в сутки. ///nCa, 16 мая 2025г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)