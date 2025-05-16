В Алматы планируют открыть Офис волонтеров ООН

На первом заседании Национального организационного комитета в Астане обсуждались вопросы подготовки к Международному году волонтеров, сообщает Министерство культуры и информации Казахстана.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева подчеркнула активное участие Казахстана в глобальном волонтерском движении, особенно в программах ООН и ЮНИСЕФ. Она отметила, что при поддержке Правительства Казахстана с 2020 по 2023 год восемь казахстанских волонтеров работали в агентствах ООН, а в 2024 году семь человек были направлены в офисы ООН в Кении, Таиланде и Турции.

Как сообщает Казинформ, комитет рассмотрел инициативы по развитию волонтерства и гражданской активности. Тойлы Курбанов, исполнительный координатор программы Добровольцы Организации Объединённых Наций, высоко оценил Казахстан как первую страну, сформировавшую такой комитет, и поблагодарил за поддержку в проведении Международного года волонтеров.

Ключевым результатом встречи стало объявление об открытии в Алматы Субрегионального офиса Добровольческого движения ООН в Центральной Азии.

Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Казахстан также примет первый Форум волонтеров СНГ в 2026 году. /// nCa, 16 мая 2025 г.