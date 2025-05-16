Программа Развития ООН (ПРООН) в Туркменистане объявляет о продаже техники:

· Лоты с 1 по 124: Генератор, сплит системы, ноутбуки, клавиатуры, мониторы и другая техника согласно прилагаемому списку

Продажа будет осуществляться посредством закрытого аукциона. Техника продается в том состоянии, в котором она находятся на момент продажи на аукционе. Все заинтересованные в покупке могут получить специальную форму для заинтересованных в покупке по нижеуказанному адресу.

Технику можно будет осматривать в рабочие дни с 09:30 до 12:30, и подать предложения в течение пяти рабочих дней с 19 по 13 мая 2025 включительно. Предложения должны включать: имя и фамилию покупателя, контактную информацию и сумму Вашего предложения, запечатаны в конверт с надписью «Предложения о покупке» и доставлены по адресу:

Ашгабат, пр. Арчабиль, 21, Здание ООН

Контактное лицо: Ольга Бабаева и Мекан Хелленов, Административный Отдел

Olga Babayeva

Admin Assistant

UNDP Turkmenistan

Tel.: +(993-12)-488325 (ext. 208)

olga.babayeva@undp.org

UN Building, 21 Archabil Str.

Ashgabat, Turkmenistan, 744036

https://www.tm.undp.org