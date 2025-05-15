Игры дружбы ООН 2025 завершились празднованием мира, доверия и спортивного мастерства

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке наполнилась торжеством и единством, когда более 300 дипломатов, спортсменов, членов их семей и гостей собрались на Церемонию закрытия Игр Организации Объединенных Наций 2025 года. Игры этого года, проведенные в апреле и мае в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/78/325, стали яркой данью уважения Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Под девизом «Спорт во имя мира и доверия» Игры собрали более 800 участников из более чем 100 стран, представляющих дипломатические миссии в Нью-Йорке, сотрудников Секретариата ООН, специализированных учреждений и их семьи. Мероприятие послужило динамичной площадкой для спортивной дипломатии, где прошли соревнования по десяти видам спорта, включая футбол, волейбол, теннис, настольный теннис, баскетбол, бадминтон, шахматы, йогу, бег и пиклбол.

На Церемонии закрытия с речью выступили Посол Аксолтан Атаева, Постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций и Председатель Организационного комитета, г-жа Бьёрг Сандкьер, помощник Генерального секретаря по координации политики в Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН. Обе выступавшие высоко оценили Игры как значимое проявление многостороннего единства, инклюзивности и межкультурного диалога.

Специальные видеообращения прозвучали от Послов Игр ООН г-на Джорджо Кьеллини и г-на Лю Голяна — легендарных спортсменов, которые подчеркнули силу спорта в преодолении границ и укреплении доверия.

На протяжении всей церемонии победителям во всех спортивных категориях вручались кубки, медали и специальные награды. Следует отметить, что Российская Федерация была удостоена Награды за спортивное мастерство — специальной премии, учрежденной Туркменистаном в ознаменование 30-й годовщины своего нейтралитета и Международного года мира и доверия. Эта награда стала признанием выдающихся успехов в различных дисциплинах.

Послы Его Превосходительство г-н Тахер Эль-Сонни (Ливия) и Его Превосходительство г-н Халед Хиари (Тунис) были удостоены Награды Послов-чемпионов, которая символизирует объединяющий дух Игр.

Церемония подошла к концу размышлениями двух юных атлетов — Миланы Ярашук, двукратной чемпионки юношеского первенства по теннису, и Кемала Маммадалиева из детской команды «Центральная Азия и далее», — которые подчеркнули эмоциональную силу и вдохновляющий потенциал этих Игр для грядущего поколения.

Церемония закрытия, транслировавшаяся в прямом эфире на UN Web TV, стала напоминанием о растущем наследии Игр ООН. С каждым проведением Игры продолжают укреплять дружбу, уважение и сотрудничество, воплощая идеалы мира и доверия в реальность на спортивной арене. /// nCa, 15 мая 2025 года (в сотрудничестве с Постоянным представительством Туркменистана при ООН).