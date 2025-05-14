Туркменистан формулирует национальные шаги по адаптации к изменениям криосферы

12–13 мая 2025 года в Ашхабаде состоялся национальный семинар в рамках проекта ГЭФ–ПРООН–ЮНЕСКО «Укрепление устойчивости стран Центральной Азии путем содействия региональному сотрудничеству в области оценки нивально-гляциальных систем для разработки комплексных методов устойчивого развития и адаптации к изменению климата». Целью семинара было перевести региональные приоритеты в реальные шаги для усиления мониторинга криосферы и климатической устойчивости в Туркменистане.

Этот семинар – четвертый в серии национальных мероприятий в Центральной Азии, после аналогичных встреч в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. В нем приняли участие представители государственных ведомств, научных учреждений, академического сообщества и организаций гражданского общества.

На открытии семинара выступила Чинар Рустамова, Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, подчеркнула решающее значение межрегионального сотрудничества в условиях изменения климата.

Основу семинара составили дискуссии по разработке мероприятий по улучшению мониторинга ледников, снежного покрова и многолетней мерзлоты, усилению обмена обработанными данными, активизации исследовательской деятельности и созданию продуктов знаний о криосфере. Семинар также предполагает формирование межведомственной рабочей группы для дальнейшей координации действий на национальном уровне.

Семинар подчеркивает приверженность Туркменистана укреплению как национальных, так и региональных усилий в области устойчивого развития в контексте международных обязательств, таких как Повестка дня ООН на 2030 год и Сендайская рамочная программа по снижению рисков бедствий.

Серия национальных семинаров продолжится в Кыргызской Республике и, как ожидается, завершится в июне 2025 года. /// nCa, 14 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНЕСКО) (фото ЮНЕСКО)