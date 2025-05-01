РЦПДЦА совместно организует Межрегиональный диалог по вопросам возвращения людей из зон конфликтов

30 апреля 2025 года РЦПДЦА в партнерстве с Правительством Республики Казахстан, Управлением Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом (UNOCT) и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовал Межрегиональный диалог по вопросам судебного преследования, реабилитации и реинтеграции возвращающихся лиц из зон конфликтов.

Межрегиональный диалог предоставил возможность обменяться опытом и выявить передовую практику, связанную с репатриацией, а также укрепить страновые и региональные усилия в этом направлении. Встреча также усилила работу Центральноазиатского регионального экспертного совета по реабилитации и реинтеграции возвращенцев, который начал свою работу в 2024 году.

В своем вступительном слове Специальный представитель Генерального секретаря по Центральной Азии, глава РЦПДЦА Каха Имнадзе подчеркнул, что, несмотря на прогресс государств Центральной Азии в возвращении своих граждан из зон конфликтов в Ираке и Сирии, страны должны быть готовы к новым вызовам в связи с постоянно меняющимися региональными и международными условиями в области безопасности.

В межрегиональном диалоге приняли участие более 100 официальных лиц государств и представителей гражданского общества из Центральной и Юго-Восточной Азии, Ирака и Марокко, а также региональных организаций и соответствующих подразделений ООН. /// РЦПДЦА, 30 апреля 2025 г.