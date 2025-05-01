Глава РЦПДЦА Каха Имнадзе посетил Астану

28-30 апреля 2025 года Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии и глава РЦПДЦА Каха Имнадзе посетили Астану и провели встречи с Муратом Нуртлеу, заместителем Премьер-министра и министром иностранных дел; Данией Еспаевой, заместителем председателя Мажилиса (нижняя палата Парламента); Кайратом Сарыбаем, Генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА); Асхатом Оразбаем, председателем Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала (МФСА), Еркином Тукумовым, директором Казахстанского института стратегических исследований. Он также встретился с коллегами из ООН и дипломатическим сообществом.

Стороны обсудили приоритеты Казахстана, в том числе в рамках его нынешнего председательства в МФСА, а также мероприятия, которые будут осуществляться РЦПДЦА, и предстоящие события, происходящие в регионе в 2025 году. Особое внимание в ходе дискуссий было уделено региональным усилиям в области предотвращения насильственного экстремизма и борьбы с терроризмом, управлению трансграничными водными ресурсами и роли женщин в укреплении мира и безопасности в Центральной Азии и за ее пределами.

Казахстанская сторона подтвердила важность и актуальность превентивной дипломатии в Центральноазиатском регионе и выразила поддержку инициативам РЦПДЦА по развитию регионального взаимодействия. /// РЦПДЦА, 30 апреля 2025 г.