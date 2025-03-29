Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда встретилась с министром здравоохранения Казахстана

28 марта состоялась встреча вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой с министром здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназаровой.

В ходе встречи вице-президент Фонда О. Атабаева поблагодарила казахстанскую гостью за принятие приглашения к участию в международном форуме. Она подчеркнула, что туркмено-казахстанские отношения, основанные на дружбе, братстве и добрососедстве, развиваются по многим направлениям. Атабаева также передала теплые слова от имени Национального Лидера и Президента Сердара Бердымухамедова Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Министр здравоохранения Казахстана в свою очередь выразила благодарность за возможность принять участие в форуме международного уровня и отметила символичность проведения этой конференции в Туркменистане в Международный год мира и доверия.

В ходе беседы была подчеркнута важная роль Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении гуманитарных связей в регионе и мире. Фонд регулярно выделяет финансовые средства на проведение различных хирургических операций детям, нуждающимся в опеке, в медицинских учреждениях столицы и велаятов, на лечение юных туркменистанцев из детских домов, специализированных школ и школ-интернатов, а также на приобретение медицинских принадлежностей.

Стороны подчеркнули, что отправка гуманитарной помощи в ряд стран мира является ярким примером важной роли Фонда в развитии и укреплении дружественных отношений между государствами.

Акмарал Альназарова высоко оценила работу Фонда, отметив, что она наглядно демонстрирует особое внимание, уделяемое в Туркменистане гармоничному развитию и здоровью детей. ///nCa, 29 марта 2025 г.