Министр дорог и городского развития Ирана высоко оценила деятельность Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова

28 марта 2025 года вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева встретилась с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзанех Садегхи Малваджерд. Гостья прибыла в Туркменистан для участия в Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», приуроченной к 4-й годовщине основания Фонда.

Во время встречи О. Атабаева поблагодарила министра за участие в международном форуме и подчеркнула, что туркмено-иранское сотрудничество, основанное на дружбе и братстве, успешно развивается в различных направлениях.

Особое внимание в беседе было уделено культурно-гуманитарному взаимодействию между двумя странами. Туркменский и иранский народы, объединенные общей историей, культурой и традициями, придают большое значение таким ценностям, как гуманизм, нравственное воспитание и поддержка нуждающихся. В этом контексте деятельность Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова служит продолжением этих благородных принципов в новой исторической эпохе.

Была подчеркнута важность мер, направленных на социальную защиту детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их адаптацию в обществе и подготовку к самостоятельной жизни.

Министр дорог и городского развития Ирана отметила значимость работы Фонда как на национальном, так и на международном уровне, подчеркнув его вклад в укрепление гуманитарного сотрудничества в регионе и мире.

В завершение встречи стороны обменялись наилучшими пожеланиями, выразив уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. ///nCa, 29 марта 2025 г.