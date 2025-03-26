Вице-президент ЕС Кая Каллас посетит Туркменистан, Узбекистан и Казахстан

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас начнет региональное турне по Центральной Азии 27 марта 2025 года.

Первая остановка – Туркменистан, где она будет председательствовать на 20-й министерской встрече ЕС-Центральная Азия в Ашхабаде. В мероприятии примут участие делегации высокого уровня из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

Министры обсудят обширную повестку дня, включая подготовку к первому саммиту ЕС-Центральная Азия, который состоится в начале следующего месяца в Самарканде, а также вопросы, связанные с безопасностью, транспортом и цифровыми связями, важнейшими сырьевыми ресурсами, энергией и водой, торговлей, контактами между людьми, образованием и наукой.

В преддверии заседания Кая Каллас проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел Туркменистана Рашитом Мередовым и Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, а также с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

После министерской встречи Кая Каллас отправится в Ташкент, Узбекистан, где она встретится с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым и Президентом Шавкатом Мирзиеевым. Затем она отправится в Алматы, Казахстан, где в пятницу, 28 марта, встретится с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Она также проведет двустороннюю встречу с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. /// nCa, 26 марта 2025 г.