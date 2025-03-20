Аркадаг Бердымухамедов обсудил с турецкими партнерами вопросы расширения энергетического сотрудничества

19 марта 2025 г, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром и генеральным директором компании «Botaş» Абдулвахидом Фиданом.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции отметил, что провозглашение 2025 года по инициативе Туркменистана «Международным годом мира и доверия» – свидетельство признания миролюбивого внешнеполитического курса страны со стороны международного сообщества. Вместе с тем Байрактар подчеркнул важность инициатив и ценных рекомендаций, озвученных Аркадагом в выступлении на Анталийском дипломатическом форуме.

Процитировав высказывание Президента Реджепа Тайипа Эрдогана «Одна нация – два государства», Национальный Лидер туркменского народа отметил, что в настоящее время Турция является крупным торгово-экономическим партнёром страны, занимая одну из лидирующих позиций по внешнеторговому обороту. В этой связи он подчеркнул наличие огромного потенциала для развития продуктивного сотрудничества в топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной и инвестиционной сферах на двустороннем и региональном уровне.

Как отмечалось, Туркменистан реализует политику, основанную на модернизации топливно-энергетического комплекса и расширении маршрутов экспорта энергоресурсов на мировой рынок посредством диверсификации. Туркменистан также осуществляет различные проекты по производству экологически чистой высококачественной продукции, пользующейся большим спросом на мировом и региональном рынке, на основе переработки углеводородного сырья.



Аркадаг Бердымухамедов отметил, что одним из важных вопросов выступает экспорт туркменского природного газа в братскую страну и далее в государства Европы.

В настоящее время туркменский природный газ транспортируется Турцию через Иран по схеме SWAP. С вводом в эксплуатацию электростанции, строящейся на туркменском побережье Каспия, также появится возможность экспорта электроэнергии через море в соседние государства, в том числе в Турцию и другие страны.

Национальный Лидер выразил готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения турецкой стороны в упомянутых областях и других вопросах, представляющих взаимный интерес, и поддержать её конструктивные инициативы. ///nCa, 20 марта 2025 г.