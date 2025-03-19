ЕС укрепляет цифровые и экономические связи с Узбекистаном в рамках стратегии Global Gateway

Партнёрство между Узбекистаном и Европейским Союзом получило новый импульс развития в ходе визита Европейского комиссара по международному партнёрству Йозефа Сикелы в Ташкент.

Центральное место в повестке визита заняло расширение сотрудничества в рамках стратегии “Global Gateway” (“Глобальный шлюз”).

В рамках “Инициативы команды Европы по цифровой взаимосвязанности в Центральной Азии” при участии комиссара в Узбекистане были подписаны соглашения по двум стратегическим проектам, финансируемым ЕС:

Проект «Связь для Центральной Азии (C4CA)» направлен на улучшение цифровой инфраструктуры и интеграции в регионе. Он разработан для удовлетворения растущей потребности в цифровых решениях, которые могут способствовать лучшему соединению стран Центральной Азии, укрепляя сотрудничество и экономический обмен. Усиление цифровой интеграции будет способствовать экономическому росту, улучшению доступа к онлайн-услугам и сокращению цифрового разрыва в регионе.

Проект «Спутниковая взаимосвязанность для сообществ отдаленных регионов Центральной Азии» специально направлен на обеспечение высокоскоростного доступа в интернет для отдалённых и недостаточно обслуживаемых сообществ. Эта инициатива позволит сельским и изолированным районам, имеющим ограниченный или отсутствующий доступ к надёжному интернету, воспользоваться цифровыми возможностями, которые становятся всё более важными для образования, здравоохранения и экономического развития. Проект соответствует более широкой цели ЕС по продвижению инклюзивной цифровой связи, гарантируя, что все граждане могут пользоваться необходимыми услугами и участвовать в цифровой экономике.

В ходе визита комиссар Сикела отметил: «ЕС и Узбекистан работают вместе над улучшением интернет-связи во всём регионе Центральной Азии. Европейские технологии и опыт Узбекистана позволят большему числу людей получить доступ к быстрому и безопасному интернету, поддержат рост бизнеса, создадут новые рабочие места и повысят уровень жизни местных сообществ».

Программа визита также включала посещение Алмалыкского горно-металлургического комбината — крупного промышленного объекта, где комиссар изучал перспективы устойчивого освоения ресурсов и ответственного инвестирования в критически важные сырьевые материалы. ///nCa, 19 марта 2025