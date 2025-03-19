Президент Туркменистана принял Генерального секретаря Международного бюро выставок

Во вторник, 18 марта, Президент Сердар Бердымухамедов принял Генерального секретаря Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзеса.

Поприветствовав Генерального секретаря МБВ, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в рамках визита в Туркменистан предусматривается участие Димитри Керкентзеса во встречах на высшем уровне, а также в очередном заседании Административно-бюджетного комитета Международного бюро выставок. В данной связи была выражена твёрдая уверенность в том, что это будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия Туркменистана с МБВ.

Как отмечалось, развитие сотрудничества с авторитетными международными организациями является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. В Туркменистаном проводится программная работа по расширению сотрудничества с зарубежными государствами. В соответствии с «Концепцией международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы» большое значение придаётся развитию эффективных связей с Международным бюро выставок.

Туркменистан, являясь членом данной организации, принимает активное участие во всемирных и специализированных выставках, проводимых в различных государствах.

Как известно, в апреле нынешнего года в городе Осака (Япония) состоится Всемирная выставка ЭКСПО-2025, организатором которой является Международное бюро выставок. Глава государства заверил, что Туркменистан примет активное участие в этом масштабном международном смотре, и выразил пожелания успешного проведения предстоящего мероприятия.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к укреплению плодотворного сотрудничества. ///nCa, 19 марта 2025 г.

Рассмотрены вопросы укрепления партнёрских отношений между Туркменистаном и Международным бюро выставок

18 марта 2025 года в Ашхабаде состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарём Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзесом.

В рамках встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о ходе двустороннего взаимодействия в области выставочно-ярмарочной деятельности, а также о возможностях изучения лучших практик в данной сфере.

Предметом обсуждения стало проведение 19 марта в Ашхабаде заседания Административно-бюджетного комитета МБВ, которое послужит площадкой для рассмотрения финансовой и административной повестки дня МБВ и укрепит роль Туркменистана в международном выставочном сообществе. В данной связи отмечено, что Туркменистан является членом Административно-бюджетного комитета МБВ на период 2024–2025 годы.

Стороны констатировали, что Туркменистан активно участвует во всемирных и специализированных смотрах. В этом контексте подчеркнута важность реализуемой «Концепции развития международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы».

Вместе с тем был дан обзор выполнения «Дорожной карты по расширению сотрудничества между Туркменистаном и Международным бюро выставок на 2023–2025 годы».

В числе перспективных направлений сотрудничества названы проведение семинаров по отдельным дисциплинам в области выставочной деятельности, взаимодействие по организации павильонов Туркменистана на международных выставках, осуществление взаимных визитов на различных уровнях и др.

Особый акцент собеседники сделали на теме участия Туркменистана во Всемирной выставке EXPO 2025 в городе Осака, Япония.

В завершение встречи участники высказали убеждённость, что совместные мероприятия будут способствовать расширению международного взаимодействия, дальнейшей интеграции Туркменистана в мировое выставочное пространство. ///МИД Туркменистана