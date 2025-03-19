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Президент Туркменистана принял Генерального секретаря Международного бюро выставок

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Во вторник, 18 марта, Президент Сердар Бердымухамедов принял Генерального секретаря Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзеса.

Поприветствовав Генерального секретаря МБВ, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в рамках визита в Туркменистан предусматривается участие Димитри Керкентзеса во встречах на высшем уровне, а также в очередном заседании Административно-бюджетного комитета Международного бюро выставок. В данной связи была выражена твёрдая уверенность в том, что это будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия Туркменистана с МБВ.

Как отмечалось, развитие сотрудничества с авторитетными международными организациями является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. В Туркменистаном проводится программная работа по расширению сотрудничества с зарубежными государствами. В соответствии с «Концепцией международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы» большое значение придаётся развитию эффективных связей с Международным бюро выставок.

Туркменистан, являясь членом данной организации, принимает активное участие во всемирных и специализированных выставках, проводимых в различных государствах.

Как известно, в апреле нынешнего года в городе Осака (Япония) состоится Всемирная выставка ЭКСПО-2025, организатором которой является Международное бюро выставок. Глава государства заверил, что Туркменистан примет активное участие в этом масштабном международном смотре, и выразил пожелания успешного проведения предстоящего мероприятия.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к укреплению плодотворного сотрудничества. ///nCa, 19 марта 2025 г.

Рассмотрены вопросы укрепления партнёрских отношений между Туркменистаном и Международным бюро выставок

18 марта 2025 года в Ашхабаде состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарём Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзесом.

В рамках встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о ходе двустороннего взаимодействия в области выставочно-ярмарочной деятельности, а также о возможностях изучения лучших практик в данной сфере.

Предметом обсуждения стало проведение 19 марта в Ашхабаде заседания Административно-бюджетного комитета МБВ, которое послужит площадкой для рассмотрения финансовой и административной повестки дня МБВ и укрепит роль Туркменистана в международном выставочном сообществе. В данной связи отмечено, что Туркменистан является членом Административно-бюджетного комитета МБВ на период 2024–2025 годы.

Стороны констатировали, что Туркменистан активно участвует во всемирных и специализированных смотрах. В этом контексте подчеркнута важность реализуемой «Концепции развития международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы».

Вместе с тем был дан обзор выполнения «Дорожной карты по расширению сотрудничества между Туркменистаном и Международным бюро выставок на 2023–2025 годы».

В числе перспективных направлений сотрудничества названы проведение семинаров по отдельным дисциплинам в области выставочной деятельности, взаимодействие по организации павильонов Туркменистана на международных выставках, осуществление взаимных визитов на различных уровнях и др.

Особый акцент собеседники сделали на теме участия Туркменистана во Всемирной выставке EXPO 2025 в городе Осака, Япония.

В завершение встречи участники высказали убеждённость, что совместные мероприятия будут способствовать расширению международного взаимодействия, дальнейшей интеграции Туркменистана в мировое выставочное пространство. ///МИД Туркменистана

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