Анализ nCa

Ветры перемен, проносящиеся по Центральной Азии и соседним с ней регионам, рассказывают историю преобразований, когда шум строительства и перспективы связуемости переписывают старые представления о разделении и дефиците. В основе этого сдвига лежит мощная идея о том, что инфраструктура — как материальные сети автомобильных, железных дорог и трубопроводов, так и неосязаемые системы торговых соглашений и политики сотрудничества — может служить основой мира, доверия и общего процветания. От степей Казахстана до портов Турции сеть проектов объединяет экономики и общества, доказывая, что когда страны наводят мосты, они также вселяют надежду.

Рассмотрим железные дороги, пересекающие регион. Коридор Китай – Центральная Азия, являющийся частью инициативы “Один пояс, один путь” (BRI), превратил Центральную Азию в жизненно важный транзитный узел. Поезда, груженные товарами, теперь проходят через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, соединяя заводы в западном Китае с рынками Европы. Это соединение сократило транспортные расходы и время, сделав страны Центральной Азии незаменимыми партнерами в мировой торговле. Например, железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран не только облегчает торговлю между Каспием и Персидским заливом, но и способствует диалогу между странами, которые когда-то относились друг к другу с определенной долей настороженности. Аналогичным образом, строящаяся железная дорога Таджикистан-Афганистан-Туркменистан является примером того, как инфраструктура может обеспечить стабильность в нестабильных регионах. Создавая рабочие места и экономическую взаимозависимость, такие проекты стимулируют сотрудничество в преодолении конфликтов, превращая границы из барьеров в ворота.

Энергетическая инфраструктура еще раз подчеркивает эту динамику. Газопровод ТАПИ, протянувшийся от обширных месторождений Туркменистана через Афганистан в Пакистан и Индию, символизирует общую приверженность энергетической безопасности. Несмотря на геополитическую напряженность, все стороны признают, что успех газопровода зависит от региональной стабильности. Аналогичным образом, строящийся в настоящее время волоконно-оптический кабель ТАП обещает связать Центральную и Южную Азию высокоскоростным Интернетом, способствуя не только торговле, но и культурному обмену. Эти проекты – нечто большее, чем инженерные достижения; они являются мерами укрепления доверия. Когда страны полагаются друг на друга в получении энергоносителей или данных, цена разногласий возрастает, что подталкивает лидеров к дипломатии.

Средний коридор, протянувшийся из Китая через Каспийское море в Европу через Азербайджан и Грузию, олицетворяет собой слияние жесткой и мягкой инфраструктуры. Объединяя порты, железные дороги и таможенные соглашения, он предлагает более быструю альтернативу традиционным морским маршрутам. Для Центральной Азии, не имеющей выхода к морю, этот коридор является спасательным кругом, открывающим доступ к европейским рынкам и снижающим зависимость от какого-либо одного торгового партнера. Коридор “Ляпис-лазули”, соединяющий Афганистан с Турцией через Туркменистан и Каспийское море, аналогичным образом превращает Афганистан из зоны конфликта в транзитную страну, предоставляя ее экономике шанс на процветание.

Такая взаимосвязанность меняет дипломатию. Узбекистан и Таджикистан, которые когда-то были отчуждены друг от друга, теперь сотрудничают в гидроэнергетических и транспортных проектах. Казахстан и Узбекистан совместно продвигают Транскаспийский международный транспортный маршрут, в то время как автомагистраль Фараб-Туркменбаши, которая должна стать важнейшей артерией с востока на запад, отражает стремление Туркменистана стать региональным логистическим центром. Даже Афганистан, несмотря на свои трудности, становится скорее мостом, чем препятствием, а такие проекты, как железная дорога Туркменистан-Афганистан-Пакистан, обещают интегрировать его экономику в региональные сети.

Результаты ощутимы. Средний рост ВВП Центральной Азии на уровне около 6% за последние годы во многом обусловлен этим инфраструктурным бумом. Сельские общины получают доступ к рынкам, малый бизнес процветает, а молодежь находит возможности трудоустройства и самореализации поближе к дому. По мере снижения уровня благосостояния растет доверие общественности к региональному сотрудничеству. Споры по поводу водных ресурсов, границ или торговых путей, которые когда-то были “горячими точками”, все чаще разрешаются путем диалога, поскольку страны осознают, что общая инфраструктура требует совместных решений.

Связывая судьбы Центральной Азии с ее соседями, инфраструктура способствует коллективному стремлению к миру. Когда казахстанский фермер экспортирует пшеницу через Азербайджан в Европу или афганский предприниматель отправляет ковры через Туркменистан, они становятся участниками процесса обеспечения стабильности.

Таким образом, инфраструктура – это нечто большее, чем бетон и сталь; это звенья, связывающие народы. По мере расширения коридоров Центральной Азии по ним перевозятся не только товары, но и обещание будущего, в котором процветание будет общим, разногласия будут решаться, а доверие будет укрепляться по железной дороге или по кабельным линиям. Путь региона от геополитического перекрестка к центру сотрудничества доказывает, что когда страны инвестируют в развитие связей, они инвестируют в мир. Процветание наступает автоматически. /// nCa, 18 марта 2025 г.