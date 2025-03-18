Министр образования Туркменистана и Посол Малайзии обсудили пути расширения сотрудничества в области образования

17 марта 2025 года министр образования Туркменистана Дж. Гурбангельдиев провёл встречу с Послом Малайзии в Туркменистане Мохд Сухаими бин Ахмад Таджуддином. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами в области высшего образования, профессиональной подготовки и расширения образовательных возможностей для молодежи.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления сотрудничества между высшими учебными заведениями Туркменистана и Малайзии. Рассматривались механизмы реализации соглашений о сотрудничестве, включающих обмен опытом и совместные образовательные программы.

В качестве примера успешного взаимодействия был отмечен вклад компании “Petronas” в развитие образовательных инициатив в Туркменистане. Подчёркнуто, что технологический университет “Petronas” предоставляет туркменским студентам качественное образование в области инженерии и технологий.

На встрече были выдвинуты предложения по разработке новых направлений сотрудничества, в том числе по реализации совместных образовательных проектов. Также обсуждалось участие малайзийских студентов в международных олимпиадах, проводимых в Туркменистане.

Министр образования Туркменистана сообщил, что малайзийские школьники получили официальное приглашение на Международную математическую олимпиаду среди школьников, которая состоится в Ашхабаде.

В рамках расширения образовательного партнёрства были подготовлены планы по реализации соглашений, подписанных в конце прошлого года. Министерство образования Туркменистана также предложило рассмотреть возможность выделения правительством Малайзии стипендий для туркменских студентов. Подчёркивалось, что данный шаг будет способствовать дальнейшему укреплению связей в образовательной сфере.

Посол Малайзии господин Мохд Сухаими бин Ахмад Таджуддин выразил благодарность за предложенные инициативы и подчеркнул, что у двух стран есть значительный потенциал для развития образовательных отношений. Он также предложил расширить сотрудничество в сфере среднего профессионального образования.

В завершение встречи обе стороны подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем развитии образовательного сотрудничества. ///nCa, 18 марта 2025 г.