В Исламабаде обсудили роль нейтралитета в укреплении международного мира

15 марта 2025 года Посольство Туркменистана в Пакистане совместно с Институтом мира и дипломатических исследований (IPDS) Пакистана провело международную конференцию “Роль нейтралитета в укреплении международного мира”, посвященную 30-летию нейтралитета Туркменистана.

В своем приветственном выступлении посол Туркменистана А.Мовламов рассказал о 30-летней истории нейтралитета Туркменистана. Он подчеркнул, что нейтралитет Туркменистана был дважды признан ООН соответствующими резолюциями, что является беспрецедентным в мировой дипломатии и международных отношениях. Это стало еще одним признанием миротворческого потенциала и важной роли нейтралитета в обеспечении безопасности и стабильности и в мирном развитии международных отношений в целом. Он также рассказал о Концепции деятельности и приоритетах Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия-2025, как об инициативе, которая является призывом ко всем государствам начать совместную работу, включая политические, идеологические и практические аспекты реализации идеи мира и доверия как основополагающего принципа о мировом порядке.

Посол Туркменистана выразил благодарность ОЭС, народу и правительству Пакистана, а также всем странам, которые поддерживали и поддерживают политику нейтралитета.

На конференции выступили Федеральный министр по делам парламента Пакистана Тарик Фазал Чаудри, постоянный координатор ООН в Пакистане Мохаммед Яхья, президент IPDS госпожа Фархат Асиф, бывший посол Пакистана в Туркменистане Тарик Осман Хайдар, заведующий кафедрой международных отношений Национального университета обороны Пакистана Куррам Икбал и заведующий кафедрой общественных наук Института науки и технологий имени Шахида Зульфикара Али Бхутто (САБИСТ) Тарак Вахид.



Спикеры особо отметили, что за последние 30 лет эволюция нейтралитета Туркменистана доказала его соответствие основным ценностям и целям ООН и была признана общим достоянием мирового сообщества. Они подчеркнули, что огромный потенциал нейтралитета и его принципы должны гораздо шире использоваться международным сообществом во имя мира, добрососедства и процветания, а также должны стать эффективной платформой для разрешения возникающих противоречий мирными средствами, за столом переговоров. В частности, было отмечено, что целесообразно изучить и перенять опыт Нейтрального Туркменистана в выстраивании взаимовыгодных отношений со многими странами мира.

Участники подчеркнули особое символическое значение конференции, состоявшейся, как и ровно 30 лет назад, 15 марта 1995 года, в этом самом зале отеля “Марриотт” – Crystal Ballroom, где по итогам исторического 3-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) была принята Исламабадская декларация. В этом документе впервые на международной арене был признан и решительно поддержан нейтралитет Туркменистана.

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Пакистана, главы и сотрудники дипломатических миссий, учреждений ООН и международных организаций, Научного фонда ОЭС, аккредитованного в Пакистане, представители аналитических центров, видные представители деловых кругов Пакистана, а также местных СМИ.///nCa, 16 марта 2025 г.