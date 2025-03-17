Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы рационального использования Амударьи

Делегация Министерства водного хозяйства Узбекистана посетила Туркменистан с рабочим визитом, сообщает узбекское агентство «Дунё».

В городе Туркменабад состоялась встреча руководителей и специалистов водохозяйственных ведомств Узбекистана и Туркменистана, в ходе которой были обсуждены вопросы взаимодействия в водной сфере, в частности эксплуатации и модернизации водохозяйственных объектов, проведения противопаводковых и берегоукрепительных работ на реке Амударья, рационального использования водных ресурсов.

По итогам переговоров стороны договорились осуществлять тесное взаимодействие по проведению необходимых гидротехнических мероприятий, нацеленных на предотвращение потерь и рациональное использование стока реки Амударья.

Также достигнута договоренность о проведении совместных научно-исследовательских работ на трансграничных водных объектах, обмене опытом по внедрению водосберегающих технологий и цифровизации учета водных ресурсов, а также сотрудничестве в подготовке кадров для водохозяйственной сферы.

В ходе встречи представители водохозяйственных ведомств Узбекистана и Туркменистана посетили объекты Туямуюнского гидроузла и на месте подробно обсудили совместные меры по обеспечению их эффективного функционирования. ///nCa, 17 марта 2025 г.