Туркменский умный город Аркадаг получил международное признание как экологически чистый город

13 марта в городе Аркадаг состоялась торжественная церемония вручения Сертификата Совершенства Университета Ханчжоу Дяньцзы Китайской Народной Республики. Этот знак отличия был присвоен “умному” городу Аркадаг как выдающемуся, экологически чистому городу.

В церемонии приняли участие представители руководящих структур города, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Туркменистане Цянь Найчэн, почётные старейшины и молодёжь.



В своём выступлении посол КНР подчеркнул, что китайский город Ханчжоу — один из лидеров в области инновационной промышленности и цифровых технологий. Университет Дяньцзы этого города активно сотрудничает с различными странами мира, оценивая уровень технологического прогресса строящихся городов. Город Аркадаг, благодаря своим достижениям в области экологии и цифровизации, заслужил высокую оценку экспертов университета.

Посол подчеркнул, что для него большая честь вручить данный Сертификат городу Аркадаг, и передал документ председателю Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д. Оразову.



На церемонии были продемонстрированы видеоролики, демонстрирующие передовые технологии, которые применяются в городе Аркадаг. Особое внимание уделялось процессу цифровизации и внедрению инновационных решений в работу дорожно-транспортных, социальных и культурных объектов. Результаты применения цифровых технологий наглядно показывают, как современные разработки помогают создавать комфортную среду для жизни граждан. ///nCa, 14 марта 2025 г.