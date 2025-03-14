Туркменистан совместно с ПРООН и Посольством Великобритании в Ашхабаде проводит Форум креативной и инновационной экономики

Международный форум «Креативная и инновационная экономика Туркменистана», проведенный в Ашхабаде в рамках объявления 2025 года Международным годом мира и доверия, успешно завершился сегодня. Это мероприятие, проходившее 13-14 марта 2025 года, было организовано Программой развития ООН (ПРООН) и Посольством Великобритании в Туркменистане в сотрудничестве с Министерством финансов и экономики Туркменистана и Национальной комиссией Туркменистана по делам ЮНЕСКО. Форум собрал ключевых заинтересованных лиц, политиков, лидеров отрасли и предпринимателей для изучения стратегий развития динамичной и устойчивой креативной и инновационной экономики в Туркменистане.

В ходе дискуссий подчеркивалась преобразующая сила творчества и инноваций в стимулировании диверсификации экономики, предпринимательства и устойчивого развития. Были затронуты темы модернизации отраслей культурного наследия, роли цифровых технологий в творческом росте, механизмов инвестирования в предпринимательство и важности инклюзивности в инновациях.

«Инновации и творчество являются ключевыми факторами устойчивого развития. Развивая креативную экономику, Туркменистан может диверсифицировать свою экономику, создавать рабочие места и расширять возможности следующего поколения предпринимателей», — отметила Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане г-жа Нарине Саакян. «ПРООН продолжает поддерживать видение страны по созданию динамичной и инклюзивной инновационной экосистемы. Вместе с нашими партнерами мы гордимся тем, что организовали это важное мероприятие, которое служит платформой для формирования видения Туркменистана в отношении творческого и инновационного экономического роста, выявления новых возможностей и привлечения инвестиций для более процветающего будущего».

Форум способствовал диалогу и обмену международным опытом, заложив основу для создания более эффективных поддерживающих систем, усиления вовлеченности частного сектора и формирования экономики, ориентированной на инновации. Особое внимание было уделено поддержке женщин и молодежи в креативном секторе, обеспечивая, чтобы индустрия стала катализатором инклюзивного роста и равных возможностей.

«Я рад, что Великобритания поддерживает этот Форум креативной и инновационной экономики. Великобритания признает значительный вклад креативных индустрий в экономику страны», — сказал Его Превосходительство Стивен Конлон, Посол Великобритании в Туркменистане. «Эти индустрии генерируют 125 миллиардов фунтов стерлингов валовой добавленной стоимости и обеспечивают рабочими местами 2,4 миллиона человек. Как сказал министр культуры Великобритании, “От кино и моды до музыки и рекламы наши креативные индустрии мирового уровня играют ключевую роль в реализации миссии правительства по стимулированию экономического роста во всех регионах Великобритании”».

В преддверии Экономического форума в коворкинг-центре «Иш-Нокады» состоялось предфорумное мероприятие по развитию креативной и инновационной экономики. Мероприятие собрало 100 творческих работников со всего Туркменистана, способствуя трансграничному обмену знаниями, развитию сотрудничества и поощрению открытого диалога и партнерства для ускорения роста креативной и инновационной экономики.

На форуме также была представлена выставка, демонстрирующая разнообразные творческие отрасли Туркменистана, где были представлены ремесленники, дизайнеры и мастера, сочетающие культурное наследие с инновациями и устойчивостью. На выставке были представлены как традиционные, так и современные работы, включая текстиль, керамику, ювелирные изделия и декоративно-прикладное искусство, а также передовые экспозиции робототехники и проекты творческого туризма. Показ мод с участием изделий ручной работы еще раз подчеркнул связь между культурным наследием, творчеством и инновациями.

«Сегодня, вопросы развития креативной и инновационной экономики становятся приоритетными в региональной и глобальной повестки дня», — отметила Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамова. «В данном контексте следует отметить актуальность выдвигаемого ПРООН и Посольством Великобритании в Туркменистане нового проекта по содействию устойчивому экономическому росту через поддержку развития креативной и инновационной экономики. Ярким примером реализации благих намерений авторов данного проекта служит сегодняшний форум по креативной и инновационной экономике, где представлены самые разные тематики – от цифровой трансформации творческой деятельности до создания стартап-проектов».

В течение двух дней форума участники выработали ключевые рекомендации по укреплению инвестиционных рамок, повышению цифровых навыков и содействию более тесному сотрудничеству между политиками и творческими предпринимателями. Заинтересованные стороны подтвердили свою приверженность развитию динамичной креативной экономики, которая способствует диверсификации экономики, сохраняет культурное наследие и способствует инклюзивному росту в Туркменистане. ///nCa, 14 марта 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

Фоторепортаж с выставки и модного показа на полях форума: