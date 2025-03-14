Граница вечной дружбы отныне и навсегда – Таджикистан и Кыргызстан подписали эпохальный договор о государственной границе

Исторический Договор о государственной границе подписали Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по итогам переговоров в Бишкеке 13 марта.

На таджикско-кыргызской границе возобновилась работа двух погранпереходов, закрытых с 2021 года. Сегодня 14 марта таджикская авиакомпания «Сомонэйр» выполнит свой первый рейс по маршруту Душанбе-Бишкек-Душанбе, запускаются авиарейсы из Бишкека Худжанд. Также будет восстановлено автомобильное сообщение.

По итогам переговоров лидеры заявили, что «отныне и навсегда кыргызско-таджикская государственная граница останется границей вечной дружбы двух братских стран и народов».

Они отметили, что в предстоящий период будут приняты необходимые меры для качественного развития торгово-экономического сотрудничества путём эффективного использования экономического потенциала двух стран в целях обеспечения прорыва в этом направлении.

Главы государств пообещали способствовать сохранению этнической и языковой самобытности народов Таджикистана и Кыргызстана, а также созданию благоприятных условий для этнических таджиков, проживающих на территории Кыргызстана, и этнических кыргызов, проживающих на Таджикистана, деятельности общественных объединений и национальных культурных центров, в контексте сохранения и развития их родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев.

В ближайшее время будет заключен Договор между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ. «Этот документ мы планируем подписать в рамках предстоящего в древнем городе Худжанд празднования Международного дня Навруз», – заявил Эмомали Рахмон.

На грандиозное политическое событие в Бишкеке отреагировали международные и региональные организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил обе страны с этим историческим достижением и высоко оценил их лидерство, решимость и политическую волю для успешного завершения многолетнего переговорного процесса. В своем заявлении он выразил надежду на устойчивое конструктивное взаимодействие между двумя странами в целях укрепления взаимного доверия, добрососедских отношений и мирного будущего для их народов и региона в целом.

Шанхайская организация сотрудничества назвала Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе «воплощением доброй воли Сторон к решению вопросов мирными средствами в духе равноправных консультаций, взаимного понимания и уважения».

Государства-члены ШОС отмечают особую значимость подписанного Договора и рассматривают его как ценный вклад в дело мира, обеспечения безопасности и стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.

Приветствуя подписание договора, Организация Договора о Коллективной Безопасности отметила, что «решение пограничных вопросов, несомненно, будет способствовать поступательному развитию регионального сотрудничества в различных сферах, содействовать повышению безопасности в зоне ответственности ОДКБ».

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Кыргызстан и Таджикистан подписали также ряд важных документов, включая Соглашения о доступе к водохозяйственным и энергетическим объектам, строительстве и использовании автомобильных дорог, сотрудничестве в сельском хозяйстве и в сфере ветеринарной и фитосанитарной безопасности, меморандумы о сотрудничестве в строительстве, архитектуре, промышленности, новых технологиях, а также в сфере молодежной политики и спорта на 2025-2027 годы, программы сотрудничества между различными регионами двух стран в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, и другие документы. ///nCa, 14 марта 2025 г.