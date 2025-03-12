Смелая авантюра Коста-Рики: Как отказ от армии породил страну учителей и деревьев

Комментарий nCa

В 1948 году Коста-Рика сделала радикальный выбор. Только что закончивший кровопролитную гражданскую войну лидер страны Хосе Фигерес Феррер объявил, что вооруженные силы — символ власти большинства стран — будут упразднены.

Ни танков, ни генералов, ни оборонного бюджета.

Вместо этого он сделал ставку на школы, больницы и идею о том, что сила нации заключается не в оружии, а в ее людях. Более 70 лет спустя эта крошечная центральноамериканская страна, некогда охваченная бедностью и политическим хаосом, стала мировым примером мира, устойчивости и человеческого развития. Как это произошло и могут ли другие последовать ее примеру?

В 1948 году Коста-Рика была страной в руинах. Гражданская война унесла жизни тысяч людей, а экономика зависела от бананов и кофе, в результате чего большинство граждан жили в бедности. Инфраструктура была развита слабо, уровень грамотности колебался в пределах 60%, а здравоохранение было роскошью. И все же в этой хрупкости Фигерас увидел возможность. Он распустил армию, перенаправил военные средства на образование и здравоохранение и объявил о нейтралитете в глобальных конфликтах. Скептики назвали это наивным — как может страна выжить, не имея средств для самообороны? Но Фигерас понял кое-что важное: самой большой угрозой для Коста-Рики были не иностранные захватчики, а внутреннее неравенство и пренебрежение.

Перенесемся в сегодняшний день, и результаты будут поразительными. Уровень грамотности в Коста-Рике в настоящее время превышает 98%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Ожидаемая продолжительность жизни не уступает показателям США, а ее универсальная система здравоохранения является образцом для развивающихся стран. Инвестируя в образование, страна превратилась из аграрной экономики в центр технологий, туризма и возобновляемых источников энергии. Более 98% электроэнергии в стране вырабатывается из возобновляемых источников, а леса, которые когда-то вырубались, теперь покрывают более 50% территории. Коста-Рика испытывает бум экотуризма. Отрасль стоимостью 4 миллиарда долларов основана на той самой стабильности и красоте природы, которые породил мир.

Но настоящая магия кроется в национальном самосознании. Костариканцы выросли в культуре, где героями были учителя, а не солдаты. Отсутствие переворотов или милитаризма позволило процветать демократии; с 1953 года в стране непрерывно проводятся свободные выборы. Граждане доверяют государственным институтам больше, чем в соседних странах, и социальная сплоченность здесь ощутима. Даже во время региональных потрясений, таких как конфликты в Никарагуа или гражданская война в Сальвадоре, Коста-Рика сохраняла спокойствие, используя дипломатию, а не силу.

Итак, могут ли другие страны отказаться от своих армий? Ответ на этот вопрос сложен. Модель Коста-Рики сработала благодаря уникальным факторам: небольшому, однородному населению, отсутствию враждебных границ и лидеру, достаточно смелому, чтобы переосмыслить понятие “безопасность” в контексте развития человеческого потенциала. Для стран, вовлеченных в активные конфликты или сталкивающихся с территориальными угрозами, одностороннее разоружение может быть опасным. Однако основной урок заключается не в ликвидации армий как таковой, а в приоритетах.

Стране, которая пожелает пойти по пути Коста-Рики, потребуется политическая воля для перераспределения ресурсов с обороны на образование, здравоохранение и “зеленую” энергетику. Для предотвращения коррупции и обеспечения того, чтобы средства поступали в школы, а не в карманы, потребуются сильные институты. Дипломатия должна заменить агрессию, как это сделала Коста-Рика, присоединившись к международным организациям и договорам для защиты своих интересов. Самое главное, это требует культурного сдвига: рассматривать мир не как слабость, а как стратегическую инвестицию в долгосрочное процветание.

Критики утверждают, что успех Коста-Рики является утопическим исключением – случайностью географического положения и времени. Но вспомните Панаму, которая также упразднила свою армию в 1990 году, или Исландию, в которой нет постоянных вооруженных сил. Обе страны процветают, уделяя приоритетное внимание социальному обеспечению и международному сотрудничеству. Общая связующая? Признание того, что не оружие и бомбы создают государства, а люди.

История Коста-Рики – это не только то, от чего она отказалась, но и то, что она приобрела. Обменивая винтовки на учебники и казармы на больницы, страна создала общество, в котором дети растут, мечтая о карьере в науке или искусстве, а не о войне. Это напоминание о том, что мир – это не пассивность; это неустанное, ежедневное стремление предпочесть надежду страху. В то время как климатические кризисы и неравенство сотрясают мир, Коста-Рика преподносит поучительный урок: величайшие революции часто начинаются с того, что люди складывают оружие и берутся за лопаты, сея семена будущего, которое не сможет разрушить никакая пуля.

Коста-Рика не просто упразднила армию – она изобрела новый вид силы: сила измеряется в построенных классах, сохраненных лесах и жизнях, прожитых без оглядки. /// nCa, 12 марта 2025 г.