Комиссар ЕС Сикела отправится в турне по Центральной Азии на этой неделе

Йозеф Сикела, комиссар Европейского союза по международному партнерству, отправится с семидневной дипломатической миссией во все пять стран Центральной Азии с 12 по 18 марта 2025 года. Поездка отражает растущий стратегический интерес ЕС к региону с экономикой в 340 миллиардов евро и среднегодовым темпом роста в 5%.

В сообщении на своей официальной странице в социальной сети X комиссар Сикела описал предстоящую миссию как “одну из самых сложных задач” в своей карьере, которая включает в себя “семь дней, посещение пяти стран, десятки встреч с руководителями правительств и посещение ключевых проектов ЕС по всему региону”.

Тур направлен на укрепление сотрудничества в рамках глобальной стратегии ЕС “Global Gateway”, сосредоточив внимание на четырех ключевых областях: транспортная инфраструктура, экологически чистая энергетика, важнейшее сырье и цифровая связь.

Транспорт

Основным направлением повестки визита Сикелы будет развитие Транскаспийского транспортного коридора.

“Торговля между Европой и Азией быстро растет. Но чтобы сделать ее стабильной и эффективной, мы развиваем Транскаспийский транспортный коридор – быстрый и безопасный маршрут, соединяющий Европу и Азию за 15 дней или меньше, и являющийся альтернативой маршрутам через Россию и Красное море”, — написал он.

Комиссар ЕС посетит порт Туркменбаши в Туркменистане, который является воротами в этот коридор.

Партнерство в области важнейших сырьевых ресурсов

Комиссар подчеркнул стратегическую важность региона для промышленного будущего Европы, отметив, что “до 40% стратегического сырья, в котором мы нуждаемся, включая литий, медь и редкоземельные элементы, может поступать из этого региона”.

В ходе своего тура Сикела планирует посетить Алмалыкский горнорудный комплекс и уделить приоритетное внимание развитию устойчивых и ответственных партнерских отношений в области ресурсов, которые обеспечивают “взаимовыгодное сотрудничество” как для европейских, так и для центральноазиатских партнеров.

Энергетическая и водная безопасность

Сотрудничество в области энергетики является еще одним важным направлением визита комиссара ЕС. Он отметил: «Вместе мы инвестируем в экологически чистую энергетику, управление водными ресурсами и устойчивость к изменению климата. Во время моей миссии я сосредоточусь на:

Рогунской гидроэлектростанции, которая, как ожидается, удвоит производство электроэнергии в Таджикистане.

“Камбарата-1” и CASA-1000 позволят Кыргызстану экспортировать экологически чистую энергию соседям.

Модернизации ирригации для обеспечения фермеров и местных сообществ водой”.

Цифровая трансформация

“В современном мире связанность означает новые возможности. Но доступ к надежному Интернету в Центральной Азии по-прежнему ограничен. Именно поэтому мы предлагаем спутниковую широкополосную связь, чтобы обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет даже в отдаленных районах”, – подчеркнул Сикела.

ЕС также поддерживает кибербезопасность, телекоммуникационные реформы и защиту данных для обеспечения безопасного и открытого доступа.

Это сотрудничество будет способствовать экономическому росту и создаст новые возможности для местных сообществ и бизнеса. ///nCa, 11 марта 2025 г.