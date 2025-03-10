Япония заявила о готовности к дальнейшему сотрудничеству с Туркменистаном в подготовке к центральноазиатскому саммиту

Недавний визит Специального советника Премьер-министра Японии Акихиса Нагашимы в Туркменистан стал важным этапом в развитии двусторонних отношений и укреплении сотрудничества в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония».

В письме, адресованном Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову, Акихиса Нагашима выразил искреннюю благодарность за тёплый приём и гостеприимство, оказанное ему в Туркменистане. Он отметил важность обмена мнениями с туркменской стороной по вопросам двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония».

Особое внимание в письме было уделено подготовке к будущему Саммиту в рамках данного диалога.

Нагашима выразить благодарность Туркменистану за принятие позиции Японии в отношении Саммита.

«Мы продолжим рассматривать возможность проведения Саммита в удобное время как для Японии, так и для стран Центральной Азии. Заявляем о нашей готовности к дальнейшему сотрудничеству с Туркменистаном в подготовке к Саммиту в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», – подчеркивается в послании.

Специальный советник также выразил глубокое впечатление от своего первого визита в Туркменистан, отметив богатую культуру, историю и теплое отношение туркменского народа.

Он подчеркнул стремление использовать любую возможность для дальнейшего развития дружественных отношений между Японией и Туркменистаном, а также странами Центральной Азии в целом.///nCa, 10 марта 2025 г.