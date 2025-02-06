Туркменистан и Япония обсуждают вопросы стратегического партнерства – визит специального советника Премьер-министра Японии

В рамках своего турне по пяти странам Центральной Азии, в Ашхабад с визитом прибыл специальный советник Премьер-министра Японии Акихису Нагашиму.

5 февраля Нагашима был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Национальным Лидером Гурбангулы Бердымухамедовым , а также встретился с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Встреча с Президентом Туркменистана

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы взаимодействия в региональных и международных форматах.



Нагашима передал главе Туркменистана приветствия и наилучшие пожелания от Императора Японии Нарухито и Премьер-министра Сигэру Исибы. Он отметил, что Япония высоко ценит достижения Туркменистана в различных сферах и заинтересована в дальнейшем укреплении партнёрства.

Президент Сердар Бердымухамедов, в свою очередь, адресовал ответные пожелания японскому руководству и подчеркнул, что визит г-на Нагашимы предоставляет отличную возможность для обсуждения текущего состояния и перспектив туркмено-японских отношений.

В ходе беседы стороны отметили, что отношения между Туркменистаном и Японией носят долгосрочный и стратегический характер, основываясь на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия.

Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», который является важной платформой для развития как двустороннего, так и регионального сотрудничества.

Кроме того, стороны обсудили активное сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической, социальной и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена значительная роль Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству в укреплении связей между двумя странами.

В ходе встречи была затронута тема проведения предстоящей Всемирной выставки EXPO 2025, которая пройдёт в Японии в апреле текущего года. Президент Туркменистана подтвердил заинтересованность страны в участии в выставке и сообщил, что для этого создан специальный Оргкомитет, который уже ведёт подготовительную работу.

В данной связи г-н Акихиса Нагашима сообщил, что в Японии ожидается участие делегации высокого уровня из Туркменистана во Всемирной выставке.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества с Японией.

Встреча с Национальным Лидером

В ходе встречи Национальный Лидер Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул значимость инициативы Туркменистана, благодаря которой 2025 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. В этом контексте он пригласил японскую сторону принять участие в международном форуме высокого уровня, который будет проведён в честь этой значимой даты.



Акихиса Нагашима отметил важность подобных инициатив и подчеркнул значение взаимных визитов для укрепления межгосударственного диалога. Он также выразил положительные впечатления от прошлых визитов Национального Лидера туркменского народа в Японию.

На встрече также обсуждалась активная динамика туркмено-японских отношений в различных областях — политико-дипломатической, торгово-экономической, социальной и культурно-гуманитарной. Подчёркивался устойчивый характер экономического взаимодействия, поддерживаемого Туркмено-японским комитетом по экономическому сотрудничеству.

Особое внимание было уделено диверсификации маршрутов экспорта газа и развитию перерабатывающей индустрии Туркменистана. Японские компании уже долгое время активно участвуют в проектах газовой и химической промышленности страны. В числе успешно реализованных проектов упоминались полимерный завод в Киянлы, карбамидный завод в Гарабогазе, завод по производству бензина из природного газа в Ахалском велаяте и завод «Maryazot».

В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность страны к наращиванию целевого партнёрства.

Акихиса Нагашима выразил благодарность за создание благоприятных условий для работы японских компаний в Туркменистане.

Также обсуждалось участие Туркменистана в Всемирной выставке EXPO 2025 в японском городе Осака.

Подчеркнув значимость сотрудничества двух стран в двустороннем и многостороннем формате, Национальный Лидер пожелал успехов в проведении первого Саммита Диалога «Центральная Азия + Япония» и Всемирной выставки EXPO 2025.

Национальный Лидер подчеркнул значимость культурно-гуманитарного сотрудничества, особенно в сфере образования. Он отметил работу Инженерно-технологического университета им. Огуз хана, где ведётся обучение японскому языку, и высказал предложение о продолжении сотрудничества и проведении взаимных Дней культуры.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в последовательном укреплении конструктивного туркмено-японского сотрудничества.

В МИД Туркменистана обсуждены возможности наращивания туркмено-японских отношений

В ходе переговоров в МИД Туркменистана были обсуждены актуальные вопросы двустороннего туркмено-японского сотрудничества, успешно развивающегося сегодня по широкому спектру направлений.



Как подчеркивалось, особая роль в расширении двусторонних отношений отводится диалогу на высшем уровне, выстраиваемому на взаимоуважительной и доверительной основе.

Стороны обменялись мнениями о предстоящих мероприятиях с участием обеих стран. В этом контексте был сделан акцент на вопросах участия туркменской делегации во Всемирной выставке EXPO 2025, которая пройдет в японском городе Осака и организации в ее рамках Национального дня Туркменистана.

Говоря о торгово-экономическом партнерстве, являющемся одним из ключевых векторов туркмено-японских отношений, стороны подчеркнули, что Туркменистан и крупные японские компании накопили многолетний опыт взаимодействия в различных сферах, в том числе в газовой отрасли и химической промышленности. В качестве важного механизма двустороннего торгово-экономического сотрудничества участники встречи выделили Туркмено-японский и Японо-туркменский комитеты по экономическому сотрудничеству.

Наряду с этим стороны обсудили вопросы подготовки к Первому саммиту в рамках диалога «Центральная Азия – Япония».///nCa, 6 февраля 2025 г.