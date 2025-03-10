Посол Туркменистана в Турции встретился с Заместителем председателя партии Справедливости и Развития

10 марта 2025 года состоялась встреча Посла Туркменистана в Турции Мекана Ишангулыева с Заместителем председателя партии Справедливости и Развития (AK Parti) Турецкой Республики Кюршадом Зорлу.

В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы туркмено-турецкого сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия между законодательными органами двух стран, что выступает неотъемлемой составляющей в развитии комплексного двухстороннего сотрудничества.

Кроме этого, были обсуждены вопросы проведения совместных мероприятий, посвящённых объявлению 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летию нейтралитета Туркменистана, также собеседники обменялись мнениями касательно возможности участия делегации партии Справедливости и Развития в международных мероприятиях, намеченных к проведению в Туркменистане. ///nCa, 10 марта 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)