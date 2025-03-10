Туркменистан готовится к международному инвестиционному форуму IFT 2025

Совсем немного времени осталось до начала Международного форума по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» (IFT 2025). Это значимое событие пройдет 18 марта 2025 года в Ашхабаде, собрав ведущих представителей бизнеса, инвесторов и экспертов из разных стран.

На сегодняшний день около 300 делегатов из более чем 20 государств подтвердили свое намерение участвовать в форуме. Это свидетельствует о возрастающем интересе международного сообщества к возможностям, которые предлагает частный сектор Туркменистана.

Одним из Генеральных партнеров IFT 2025 выступает Хозяйственное общество «Aýdyň Gijeler» – ведущий производитель электроники и электротехники в Туркменистане. Основанная в 2015 году, компания активно развивает направление импортозамещающей продукции, расширяя ассортимент своих товаров.

В 2024 году «Aýdyň Gijeler» реализовала ряд государственных проектов, в том числе производство и поставка планшетов, ноутбуков и портативных компьютеров, а также выполнение заказа для администрации Балканской области на изготовление и поставку дорожных знаков, пешеходных и транспортных светофоров.

IFT 2025 станет ключевой платформой для обсуждения перспективных инвестиционных проектов и развития сотрудничества между бизнес-сообществом Туркменистана и международными партнерами. Форум продемонстрирует потенциал частного сектора страны и откроет новые возможности для инвесторов.

Подробная информация о форуме доступна на официальном сайте: https://ift.com.tm ///nCa, 10 марта 2025 г. (материал предоставлен организаторами IFT 2025)