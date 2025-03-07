Программа БОМКА 10, финансируемая ЕС, расширяет права и возможности женщин в приграничных регионах Центральной Азии

С 4 по 6 марта 2025 года в Бухаре прошел региональный семинар «Женщины за развитие приграничных регионов Центральной Азии» в рамках финансируемой ЕС Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10). Инициатива направлена на продвижение гендерного равенства и укрепление роли женщин в государственных структурах региона.

В Центральной Азии женщины по-прежнему слабо представлены в государственных учреждениях, особенно в приграничных районах. Для того чтобы расширить права и возможности женщин и обеспечить передачу необходимых навыков, семинар собрал 20 представительниц ключевых государственных структур, включая пограничные и таможенные службы, правоохранительные органы, миграционные службы и правозащитные учреждения из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники активно участвовали в сессиях, направленных на развитие профессиональных и межличностных навыков, решение гендерных проблем на рабочем месте и укрепление трансграничного сотрудничества. Мероприятие также стало важной платформой для налаживания контактов и обмена лучшими практиками между женщинами, работающими в приграничных сообществах. «Этот семинар стал уникальной возможностью для общения с коллегами из всего региона, обмена опытом и получения практических навыков для решения профессиональных задач. Особенно ценным было то, как семинар способствовал межсекторному сотрудничеству, предоставив нам ценные знания о продвижении гендерной инклюзивности в приграничных регионах», – поделилась впечатлениями одна из участниц, г-жа Дана Сагынбек, Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Данное мероприятие является важной частью подкомпонента БОМКА 10, направленного на развитие потенциала государственных учреждений в приграничных регионах. Поддерживая женщин в государственных структурах и укрепляя их способности решать задачи приграничных сообществ, ЕС стремится содействовать устойчивому развитию и укреплению безопасности в приграничных районах Центральной Азии. ///БОМКА, 6 марта 2025 г.