Секретариат ОЭС провел виртуальную презентацию волоконно-оптической линии, которая протянется вдоль железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран

Секретариат Организации экономического сотрудничества (ОЭС) недавно организовал виртуальную презентацию и сессию вопросов и ответов с участием ученого-прикладника из Казахстана доктора Асета Дурмагамбетова. Сессия была посвящена обсуждению создания волоконно-оптической линии вдоль железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран с использованием передового решения сжатия данных в качестве теста для более широкой волоконно-оптической сети ОЭС.

Д-р Дурмагамбетов подробно остановился на теоретических основах технологии, в то время как участники из Казахстана, Ирана и Туркменистана подробно обсудили технические аспекты недавно разработанных алгоритмов.

Инициатива направлена на расширение региональных связей и содействие устойчивому развитию с помощью передовых ИКТ-решений.

Ожидается, что после практического внедрения эта технология будет способствовать снижению энергопотребления, увеличению скорости передачи данных и экономии бюджетных средств. Перечисленные преимущества служат критически важными факторами для продвижения ИКТ и развития экономических экосистем вдоль региональных экономических коридоров.

Дальнейшие обсуждения будут включать технические обсуждения между органами власти, национальными заинтересованными сторонами и уполномоченными операторами из участвующих стран, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта.

На недавнем заседании правительства Туркменистана (28 февраля) сообщалось, что Агентство транспорта и коммуникаций, учитывая наличие благоприятных условий для передачи высококачественных и скоростных потоков информации транзитом через Туркменистан, изучило возможности увеличения численности соединений и скорости передачи данных между страной и соседними государствами, а также обеспечения дополнительной пропускной способности системы связи.

Как отметил тогда директор Агентства М.Чакыев, проведение соответствующих мероприятий в этом направлении будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Туркменистана как важной транзитной страны между Азией и Европой. ///nCa, 6 марта 2025 г.