Туркменистан расширит международное сотрудничество в области кибербезопасности и коммуникаций

Туркменистан запланировал принять ряд мер, направленных на развитие международного сотрудничества в области кибербезопасности. Об этом на заседании правительства доложил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Обеспечение информационной и кибербезопасности является одним из приоритетов государственной политики. При этом важная роль отводится наращиванию взаимодействия с технологически развитыми государствами и международными организациями.

В этой связи осуществляется подготовка проектов «Программы сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по обеспечению кибербезопасности цифровой системы на 2025–2027 годы» и Плана мероприятий по её реализации.

Данные документы призваны содействовать обмену опытом, повышению квалификации специалистов.

Программа и План предусматривают заключение соответствующих договоров с зарубежными партнёрами, защиту национальных интересов в межгосударственных отношениях, определение путей обмена информацией о кибератаках, реализацию в стране решений по кибербезопасности и кибердипломатии.

Помимо того, предусматривается присоединение Туркменистана к конвенциям в сфере

цифровизации, совершенствование национального законодательства в соответствии с международными документами.

Параллельно с программной работой, Туркменистан развернул деятельность по развитию и модернизации системы связи, претендуя укрепить свои позиции в качестве ключевой транзитной страны в информационных потоках между Азией и Европой. Об этом доложил Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев.

Учитывая благоприятные условия для передачи высококачественного и скоростного трафика через Туркменистан, ведётся изучение возможностей увеличения числа соединений и скорости передачи данных между страной и соседними государствами. Также принимаются меры по расширению пропускной способности системы связи.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что последовательно реализуется работа по повышению пропускной способности оптико-волоконной связи. Одобрив предложения о модернизации систем передачи данных, расположенных в различных уголках страны, и созданию дополнительных станций передачи данных, глава государства поручил руководителю Агентства провести необходимую работу.

Ранее сообщалось, что в первом умном городе Туркменистана – Аркадаге – запущена технология высокоскоростного интернета 4G+, и уже прорабатывается внедрение технологии 5G, которая впервые появится именно в Аркадаге. Для тестирования новой технологии в городе установлены базовые станции связи компании Huawei. ///nCa, 3 марта 2025 г.