50 лет археологическим исследованиям Гонур-депе в Маргиане: новые находки и исследования древнего города

В 2024 году исполнилось 50 лет с момента начала первых раскопок на всемирно известном археологическом памятнике Гонур-депе в Древней Маргиане, или так называемой стране Маргуш (Марыйский велаят, Туркменистан).

В 1972 году выдающийся археолог Виктор Иванович Сарианиди обнаружил этот древний город, а с 1974 года и до конца своей жизни занимался его изучением. О результатах работы за прошедший полевой сезон в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» рассказала руководитель Российско-Туркменской Маргианской археологической экспедиции, доктор исторических наук, заведующая Центром антропоэкологии Института этнологии и антропологии РАН Надежда Дубова.

Ниже приводим обзор интервью

Фокус исследований в 2024 году

По словам Надежды Анатольевны, экспедиция продолжает дело Виктора Ивановича в сотрудничестве с туркменскими специалистами из Национального управления Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры.

Прошлогодние исследования были сосредоточены на ближайших окрестностях Центрального дворцово-храмового комплекса Гонура, который играл особую роль в древнем обществе. Это был не жилой город в привычном смысле. В нём практически никто не жил, кроме правителя, его семьи и служителей храмов. Люди со всей округи приходили туда для совершения ритуалов, молитв, для того, чтобы отметить важные праздники в жизни страны.

В ходе прошлого полевого сезона были проведены разведочные работы в окрестностях Гонур-депе, которые включали как визуальные осмотры местности и фиксацию скоплений керамики, так и исследование шурфов, которые дали интересные находки.

Так вокруг Гонура выявлено 5 новых поселений, расположенных в радиусе около 2–2,5 км от центральной части имеются небольшие поселения. В некоторых из них (Гонур 26) в поверхностном слое встречена керамика, характерная для скотоводов (фрагменты вылепленных от руки, а не на гончарном круге сосудов с орнаментом), тогда как в основных слоях встречены редкие или массовые фрагменты станковой керамики.

На этом же поселении была найдена и полностью изучена гончарная печь, сохранившая многие элементы из своих конструкций.

Уникальные находки и их значение

На соседнем поселении Гонур-20, исследуемом ещё В.И. Сарианиди, были найдены артефакты, значительно пополнившие коллекции музеев Туркменистана.

Например, в одном из погребений был обнаружен интересный набор, состоящий из 12 фигурок-фишек пирамидальной формы, 8 шариков, 3 предметов в виде семечек, 3 камушков, изготовленных из серпентинита, ракушки и имитации раковины каури, выполненные с поразительной точностью. 8 фишек были покрыты зелёной глазурью.

Исследователи предполагают, что фишки могли использоваться в древней настольной игре, аналогичной играм Месопотамии. На Гонуре ранее находили «игровые доски» с мозаичными узорами, схожими с досками из месопотамского Ура. Возможно, что в Древней Маргиане существовали схожие традиции настольных игр. Хотя не исключено, что все эти предметы были связаны с неизвестными ритуалами.

Новые открытия

Одной из самых значимых находок стала редкая полихромная роспись на цилиндрическом сосуде, найденном в 2019 году на Гонур-20. Восстановленная реставраторами Музея изобразительных искусств Туркменистана, она изображает фигуру человека, держащего в руке змею. Композиция выполнена в чёрной и красной краске и раскрывает новую страницу в изучении искусства древних маргушцев.

Перспективы будущих исследований

По словам Надежды Дубовой, Российско-Туркменская археологическая экспедиция планирует продолжить работы в Гонурском оазисе и найти ещё немало прекрасных творений маргианских мастеров, постоянно демонстрирующих высочайший уровень одной из ранних цивилизаций Востока. ///nCa, 6 марта 2025 г. (фото – Нейтральный Туркменистан)