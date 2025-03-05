Министерство здравоохранения и ЮНИСЕФ запустили программу интегрированного ведения болезней детского возраста по Туркменистану

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в партнерстве с ЮНИСЕФ запустили национальную программу интегрированного ведения болезней детского возраста. Эта инициатива поддерживает реализацию Национальной стратегии «Здоровая мать – здоровый ребенок – здоровое будущее» (2021–2025) и подтверждает приверженность страны обеспечению каждого ребенка качественной и доступной медицинской помощью.

Интегрированное ведение детских болезней это – международная программа, направленная на увеличение детской выживаемости за счет повышения квалификации медицинских работников, укрепления системы здравоохранения и расширения участия родителей и сообществ в заботе о детях. Внедрение программы на национальном уровне позволит обеспечить своевременное, эффективное и стандартизированное лечение наиболее распространенных заболеваний у детей, независимо от их места проживания. Данная инициатива вносит значимый вклад в достижение Цели в области устойчивого развития №3, направленной на обеспечение каждого ребенка здоровым будущим и полноценным развитием.



На мероприятии собрались представители национального и регионального здравоохранения, тренеры и технические эксперты, участвующие в разработке и реализации программы. Участники обсудили каскадный метод обучения, систему мониторинга и оценки, а также меры по обеспечению устойчивости этой программы.



“В этот год мира и доверия мы должны отметить, что основа продолжительного мира начинается со здоровья и благополучия наших детей. Инвестиции в здоровье детей – обеспечение доступа к питанию, вакцинам и качественному обслуживанию – не только спасают жизни, но и создают более сильные и устойчивые сообщества», – сказала Джалпа Ратна, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане. ///nCa, 5 марта 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)