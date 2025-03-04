Цех в туркменском Фарабе превращает пластиковые отходы в экспортную продукцию

В городе Фараб Лебапского велаята Туркменистана функционирует уникальное производство — цех по переработке использованной пластиковой тары. Это предприятие не только решает важную экологическую проблему, но и производит качественную продукцию, которая пользуется спросом и за рубежом. Об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

С распространением пластиковой тары во всём мире возникла проблема её утилизации, так как для естественного разложения нужны годы. Потребление такой тары остаётся стабильно высоким и, как следствие, растут отходы, в том числе и в Туркменистане. Именно поэтому вопрос утилизации стоит особенно остро.

История предприятия началась с инициативы местного предпринимателя Розумбая Реджепова. Первоначально его бизнес-модель была проста: собранную пластиковую тару дробили на специальном станке и продавали полученное сырьё за рубеж. Однако в 2019 году, когда из-за мировой пандемии приостановились торговые связи с партнёрами, предприниматель принял решение пересмотреть свою стратегию.

Реджепов решил самостоятельно перерабатывать сырьё на месте и реализовывать уже готовую продукцию. Для этого из Китая было приобретено специальное оборудование для производства пластиковой ленты. В апреле прошлого года цех выпустил свою первую продукцию.

«Поддержка со стороны государства стимулировала нас заняться производственной деятельностью. Если раньше предприниматели были заняты в основном в сферах торговли и обслуживания, то теперь с каждым годом растёт их количество в производственном секторе. Продукция, выпускаемая малыми предприятиями, замещает многие виды импорта, излишки идут на экспорт», – говорит Розумбай Реджепов.

На сегодняшний день основная часть продукции, произведённой в цехе Реджепова, отправляется на экспорт. Полиэстровые ленты с надписью «Произведено в Туркменистане» поставляются в Турцию, Грузию и Узбекистан. Благодаря высокой прочности и устойчивости к коррозии, эти ленты широко применяются для обёртывания крупных упаковок электробытовых товаров, мебели и строительных материалов.

Производство ориентировано на запросы потребителей: здесь выпускают ленты шириной от 12 до 22 миллиметров и толщиной от 0,6 до 2 миллиметров.

Цех способен перерабатывать от 200 до 250 килограммов пластика в час, что составляет около пяти тонн сырья в сутки.

«Сырьё собираем у населения. Покупательская способность населения с каждым годом растёт. Вместе с тем растёт и потребность на различные продукты, в том числе и напитки, часть из которых продаётся в пластиковой таре. Сейчас ни одно семейное торжество не обходится без таких напитков, их в большом количестве употребляют для утоления жажды круглый год. В результате накапливаются отходы, которые служат сырьём для нашего производства», – рассказывает Рустам Реджепов.

Предприниматель подчёркивает двойную выгоду своего бизнеса: «Перерабатывая пластиковые отходы, мы не только предотвращаем засорение природы, но и получаем прибыль».

Таким образом, цех по переработке пластика в Фарабе является примером успешного сочетания экологической ответственности и предпринимательской инициативы, что полностью соответствует государственному курсу Туркменистана на развитие экологически безопасных производств и поддержку частного предпринимательства. ///nCa, 4 марта 2025 г.