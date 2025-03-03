Первый Международный форум IFT 2025: в центре внимания частный сектор Туркменистана

Первый Международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» IFT 2025, который будет проводиться 18 марта 2025 года, станет знаковым событием для частного сектора Туркменистана, объединив на одной площадке ведущих экспертов, инвесторов и представителей бизнеса. Форум задуман как профессиональная платформа для обмена опытом, знаниями и лучшими практиками между туркменскими и зарубежными специалистами в области инвестиций и устойчивого развития.

Особую значимость мероприятию придает участие турецкой компании «Karub», которая является Бронзовым партнером форума. «Karub», известная своими инновационными подходами и успешными проектами, подчеркивает международный статус события и его важность для развития экономического сотрудничества. Компания специализируется на поставках механического оборудования, материалов и сырья, в частности для нефтегазовой отрасли. В сфере строительства компания занимается государственными проектами, обеспечивая высокое качество на каждом этапе. Благодаря прочным глобальным партнерским отношениям и квалифицированной команде «Karub» продолжает расширять свои отраслевые знания и решения в области цепочек поставок по всему миру.

На сегодняшний день компания «Karub» доказала свою надежность и профессионализм на мировом уровне. Коммерческая деятельность компании ориентирована на государственные учреждения Центральной Азии, включая Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан. «Karub» играет важную роль в поставке высококачественного сырья для таких секторов, как электроника, строительство, автомобильная и сельскохозяйственная промышленность, а также в обеспечении материалами, необходимыми для установки и эксплуатации буровых установок и нефтеперерабатывающих заводов.

На сегодняшний день участие в форуме IFT 2025 подтвердили более 200 делегатов, представляющих 26 стран. В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые вопросы, касающиеся развития частного сектора Туркменистана, а также возможности для внедрения новых технологий и привлечения инвестиций в стратегически важные отрасли экономики страны.

Более подробную информацию по условиям участия можно получить на веб-сайте мероприятия: https://ift.com.tm/. ///nCa, 3 марта 2025 г. ( материал предоставлен организаторами IFT 2025)